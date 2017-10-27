(aktüel görüntüyle geniş haber) İKİ HAFRİYAT KAMYONU ÇARPIŞTI:  YARALI SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

* Yarım saatlik çalışma sonucu kurtarılan sürücü, yürüyerek ambulansa gitti

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ İstanbul DHA

Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu Kemerburgaz yol ayrımında iki hafriyat kamyonu çarpıştı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre , Nami Sarı\'nın kullandığı hafriyat kamyonunun önünde seyreden cip kavşakta yolu şaşırınca ani fren yaptı. Bunun üzerine Nami Sarı da fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen hafriyat kamyonu duramayarak Sarı\'nın kullandığı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hüseyin Kurt sürücü bölümünde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı sürücü yarım saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hafriyat kamyonundan yürüyerek çıkan Hüseyin Kurt, tedbir amaçlı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayı haber alan Hüseyin Kurt\'un kamyoncu arkadaşları da olay yerine geldi.Arkadaşlarının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenen kamyoncular rahat bir nefes aldı. Kazayı öğrenerek olay yerine gelen Yusuf Atmaca ,\"Önünde seyreden cip yolu şaşırarak durmuş. Arkadan gelen hafriyat kamyonları da duramayarak birbirlerine vurmuş. Cip durmayarak yoluna devam etmiş. Polis olay yerinden kaçan aracı araştırıyor. Arkadaşımızın durumu iyi tedbir amaçlı hastaneye gitti\" dedi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Yaşanan kaza nedeniyle Okmeydanı Hasdal istikametinde uzun araç ve kamyon trafiği oluştu. Trafik kontrollü olarak veriliyor.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yapan hafriyat kamyonları

İtfaiye ekibinin gelişi

Yaralıyı kurtarma çalışmaları

Yolda oluşan trafik

Yaralının kurtarılması

Yürüyerek ambulansa binmesi

Ambulansın hastaneye gidişi

Genel ve detaylar



