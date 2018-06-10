(aktüel görüntüyle) ERDOĞAN DEMİRÖREN İÇİN İLK TÖREN HOLDİNG BİNASI ÖNÜNDE DÜZENLENDİ

Haber-Kamera: Özden ATİK - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören Şişhane\'deki holding binası önünde yapıldı. Törene Erdoğan Demirören\'in oğulları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, kızı Meltem Demirören Oktay başta olmak üzere aile mensupları ile Demirören Holding çalışanları katıldı. Törende Erdoğan Demirören için dualar edildi ve helallik alındı.

Erdoğan Demirören\'in cenazesi saat 10.20 sıralarında Şişhane\'deki Demirören Holding binası önüne getirildi. Erdoğan Demirören\'in tabutunun üzerine kâbe kapısının örtüsü serildi. Törende Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, Meltem Demirören Oktay başta olmak üzere ailesi, yakınları ve holding çalışanları hazır bulundu.

Törende konuşan Milangaz Genel Müdürü ve Demirören Holding İcra Kurulu üyesi Koray Yanç, \"Çok sevgili Erdoğan Demirören\'imizi, büyüğümüzü ebediyete uğurluyoruz. Allah mekanını cennet eylesin ve nur içinde yatsın\" dedi. Daha sonra konuşma yapan imam Halil İbrahim Kurşun, Erdoğan Demirören ile 10 sene önce ablasının cenazesinde tanıştıklarını söyleyerek, \"Kendisi gerek hocalara, gerek ilim adamlarına karşı son derece saygılı ve muhabbetli bir insandı\" diyerek hayırlı hizmetlerde bulunduğunu söyledi. Törene katılanlardan helallik alındıktan sonra dualar okundu. Gözyaşları eşliğinde omuzlara alınan Erdoğan Demirören\'in tabutu yeniden cenaze arabasına konularak Fatih Camii\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze arabası gelişi

-Tabutun getirilişi

-Koray Yanç konuşması

-Hoca Halil İbrahim Kurşun konuşması

-Yıldırım Demiören ve aile üyeleri dua okurken

-Genel ve detaylar