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(Aktüel Görüntüyle) BAŞBAKAN YILDIRIM: DİDİM AÇIKLARINDA KAYALIKLARA BİR YUNAN BAYRAĞI DİKME GİRİŞİMİ OLDU

Haber: Taner YENER - İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA Başbakan Binali Yıldırım, Didim açıklarında kayalığa dikilen Yunan bayrağının kaldırıldığını söyledi

16 Nisan 2018 16:20

Haber: Taner YENER - İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Başbakan Binali Yıldırım, Didim açıklarında kayalığa dikilen Yunan bayrağının kaldırıldığını söyledi. 
Başbakan Binali Yıldırım Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük Binası\'nda \"Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\" konulu panelin ardından açıklamada bulundu
Başbakan Yıldırım \"Ege Denizi\'nde zaman zaman gerginliği arttırmaya yönelik, kışkırtmaya yönelik komşumuz Yunanistan\'ın bir takım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Özellikle aidiyeti, sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan kayalıklara bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Ve oradan o bayrağı kaldırdılar. Bizim Yunanistan\'a tavsiyemiz; iyi komşuluk ilişkileri içerisinde, gerginliği arttıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması. Komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini özellikle bekliyoruz. Şartlar ne olursa olsun bu yönde yapılacak oldu bittilere, fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız\" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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-Başbakan Yıldırım\'ın konuşması

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