(aktüel görüntüyle 1) MASLAK METROSUNDA YÜRÜYEN MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ KURTARILDI

Haber: Zeki GÜNAL - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL DHA



Maslak\'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle oluşan boşluğa 1 kişi düştü. Düşen kişi yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU



Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İTÜ Ayazağa metro istasyonundaki yürüyen merdivenlerdeki çökme sonucu 1 kişi oluşan boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu boşluğa düşen kişi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Adının Mehmet Ali Erik olduğu belirtilen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



İBB: BİR VATANDAŞ TEHLİKELİ BÖLGEYE GİRMİŞTİR



Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yazılı açıklama yaptı



Yapılan açıklama, \"Maslak Ayazağa Metro İstasyonu\'nda 17.30 sıralarında bakımı yapılan yürüyen merdivenin önündeki uyarı-koruma tabelasını dikkate alamayarak bir vatandaş tehlikeli bölgeye girmiştir. Bu sırada tamiratı yapılan merdiven tambur boşalması olunca basamaklar çökmüş vatandaş altına düşmüştür. Vatandaşın hayati tehlikesi bulunmuyor\" denildi.