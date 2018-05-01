T24 LogoT24 Logo
Gündem

(aktüel görüntülerle)- MALTEPE'DE 1 MAYIS KUTLAMASI BAŞLADI (2)

  Haber-Kamera: Özden ATİK - Ömer HASAR - Taner YENER / İstanbul, DHA 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe'de gerçekleştirilen kutlamalar dev

01 Mayıs 2018 18:10

 

Haber-Kamera: Özden ATİK - Ömer HASAR - Taner YENER / İstanbul, DHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe\'de gerçekleştirilen kutlamalar devam ediyor.
Kutlamaların yapıldığı Maltepe miting alanına çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların girişi saat 13.30 sıralarında tamamlandı. Alanda sendika örgütlerinin ve parti bayraklarıyla \"Herkese adalet, herkese iş\", \"Yaşasın 1 Mayıs\", \"Yaşasın direniş\" yazılı parkartlar açıldı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ\'IN FOTOĞRAFINA DA YER AYRILDI
1 Mayıs için kurulan dev platformun yanındaki bölümde, CHP Milletkvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Gülay Yedekci, Ali Şeker ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile HDP Milletvekilleri Pervin Buldan ve Rıdvan Turan ile Genco Erkal, Rutkay Aziz ve Ferhat Tunç da yer aldı. Bu bölümde halen Edirne Cezaevi\'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın fotoğrafı konularak bir sandalye ayrıldı. Katılımcıların alandaki yerini almasının ardından 1 Mayıs 1977\'de Taksim Meydanı\'nda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Programda daha sonra DİSK Korosu tarafından çeşitli türküler seslendirilerek Enternasyonel Marşı seslendirdi. 

Görüntü Dökümü
----------------------
-Alandan görüntüler
-Partililer 
-genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ATİKHASARTaner YENERDHA 1 Mayıs EmekDayanışma GünüDİSK KESK Türk Tabipleri Birliği TBB Türk MühendisMimar Odaları Birliği TMMOBMaltepeKutlamalarınAlandaMayıs"SELAHATTİN DEMİRTAŞ FOTOĞRAFINA DA YER AYRILDI 1

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24