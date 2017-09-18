 (aktüel görüntülerle) İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM - 4

* Çok sayıda servis aracı İstanbul trafiğinde yerini aldı.

* Sürücülerin trafiğe yakalanmamak için erken yola çıktığı gözlendi.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Cengiz ÇOBAN - Erhan TEKTEN- İSTANBUL DHA

İstanbul\'da okulların açılması ve servislerin trafiğe çıkmasıyla sabah saatlerinde artan trafik yoğunluğu azalmaya başladı.

Okulların açılmasıyla birlikte servis araçları da İstanbul trafiğinde yerini aldı. Sürücülerin trafiğe yakalanmamak için erken yola çıktığı gözlendi. Kentte trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin yoğunluk haritasına göre yüzde 49 seviyelerinde oldu. Yoğunluk ilerleyen saatlerde azaldı. Saat 09.00 sıralarında yoğunluk yüzde 40\'a düştü.

Görüntü Dökümü:

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-D-100 Halıcıoğlu mevkiinden görüntüler

-15 Temmuz şehitler köprüsüne gidiş (Altunizade)

-Sürücüler ile röp.

-D-100 Haliç mevkiinden görüntüler