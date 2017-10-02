(aktüel görüntülerle) ILO 10. Avrupa Bölge Toplantısı

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA İstanbul\'da düzenlenen Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge Toplantısı\'nın açılışında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeoğlu ile ILO Genel Direktörü Guy Ryder de konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında, \"2017 yılı sonuna kadar Aktif İşgücü Programları kapsamında uyguladığımız işbaşı eğitim, mesleki eğitim, girişimcilik ve toplum yararına programlardan toplam 800 bin işsizin faydalanmasını hedefliyoruz. Türkiye\'de, işgücü piyasası ve istihdamda son yıllarda elde ettiğimiz başarılı tablonun arkasında Bakanlığımın katkısının yanı sıra, etkin bir şekilde işlettiğimiz sosyal diyalog mekanizmasının da katkısını yadsıyamayız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, işçi-işveren bütün sosyal ortaklar ve çalışma yaşamında aktif olarak faaliyet gösteren kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler gibi farklı kesimlerle birlikte başta işsizlikle mücadele olmak üzere, çalışma hayatında karşılaştığımız sorunlara ortak çözüm üretmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu memnuniyetle ifade etmek isterim\" dedi. “TÜRKİYE, EN ÇOK MÜLTECİ KABUL EDEN ÜLKE KONUMUNDADIR\" Daimi barışın ancak sosyal adaletle korunacağını dile getiren Ryder ise , \"Bu konuda, şimdi gerilimler ve çatışmalar var. Bu şekilde yaşamanın temel yönleri sorgulanıyor. Avrupa, çeşitli ve epeyce zor bir testten geçti aslında. Bir yandan bireysel, bir yandan da toplu olarak, hem terörizmin yarattığı sorunlardan hem de kendi sınırlarının ötesinde yaşanan çatışma ve yoksulluklardan mülteci akınına maruz kaldılar. Bu durum bize iki gerçekliği gösteriyor. Türkiye, en çok mülteci kabul eden ülke konumundadır. 2016 yılının nisan ayında Harran\'da mülteci kampını ziyaret ettiğim zaman Türk halkının zor durumdaki bu insanlara ne kadar dayanışma, şefkat ve yardım elini uzattığını gördüm\" diye konuştu.