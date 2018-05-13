(aktüel görüntülerle geniş haber) ERDOĞAN'DAN AF AÇIKLAMASI:BÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ KESİNLİKLE YOK

*Cumhurbaşkanı Erdoğan,

\"(Af talebi) bizim şu anda hükümetimizde böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok\"

\"Hele hele 24 Haziran\'dan sonra bunun şekli de oranı da çok daha farklı şekilde gerçekleşecek. Ben faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası, babası olarak görüyorum\"

\"Dışişleri bakanımız ABD dışişleri bakanı ile ön görüşmesi oldu. Devamı olacak. Bize verdikleri sözü tutmalarını bekliyoruz. Tutarlarsa Münbiç\'te de PYD-YPG\'nin orayı terk etmesini istiyoruz ve oraya da gerçek sahipleri gelip yerleşecek\"

\"Anneleri hayatta olanlara tavsiyem annelerinizin ayaklarının altını öpün. Cennetin kokusunu alın. Ölmeyenler de annelerini dualarından uzat tutmasınlar\"

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP genel başkanı Devlet Bahçeli\'nin af açıklamasıyla ilgili \"Bahçeli\'nin bu talebi veya teklifi kendisine ait taleptir. Ama bizim şu anda hükümetimizde böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı\'nda basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Erdoğan, İngiltere ziyaretiyle ilgili gelişmeleri paylaştı.

\"15 MAYIS SALI GÜNÜ KRALİÇE ELİZABETH İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ\"

7. Türk İngiliz Tatlıdil Forumu\'nun kapanış toplantısına giden Erdoğan, \"Bu yılki çalışmalarını tamamlamış olacağız. Bu 7. toplantı. Forum kapsamında düzenlenecek öğle yemeğine de yetişmiş olacağız. İki ülkenin kültür, sanat, siyaset ve iş dünyasında oluşan seçkin toplulukla bir arada olacağız. Tatlı dil formunun kuruluşunu 2011 yılında başbakanlığım döneminde Birleşik Krallık ziyaretim sırasında ilan etmiştik. 7 yılık sürede giderek gelişti. 1 yıl Türkiye\'de 1 yıl Birleşik Krallık\'ta olmak üzere bu çalışmaları devam ettirdik. İnşallah önümüzdeki süreçte forumun fonksiyonu kapsamında daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bu foruma özel önem veriyoruz. Tatlı dil forumunun da ilişkilerimize çok ciddi katkıları oldu, oluyor. Uluslararası alanda yaşanan ve stratejik ortağımız ve müttefikimiz Birleşik Krallık ile üst düzeyde düzenli bir temas oluşturuyoruz. Ziyaretimiz sırasında 15 Mayıs Salı günü Kraliçe Elizabeth ile bir araya geleceğiz. Ayrıca Başbakan Theresa May ile aynı gün görüşmelerimiz olacak. Gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmeleri gerçekleştireceğiz. Başbakan May\'i geçen yılki Türkiye ziyareti sırasında kabul etmiş ve verimli görüşmelerimiz olmuştu. Bu ziyaretim sırasında da ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacağız. Ekonomi, güvenlik, savunma ve bunun yanında terörle mücadele iki ülke için de öncelik taşıyan alanlar. Ve buralardaki işbirliğimiz bunları daha nasıl geliştirebiliriz, bu alanlarda birlikte neler yapabiliriz bunları konuşacağız. İki garantör ülke olarak Kıbrıs ile ilgili son durumu gözden geçirecek, Avrupa’daki gelişmeleri değerlendireceğiz. Başta Suriye, Irak, İran ve kapsamlı ortak eylem planı olmak üzere bölgemizdeki güncel gelişmeleri de ele alma fırsatını bulacağız\" diye konuştu.

\"HEDEFİMİZ 20 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK\"

İki ülke arasındaki ticaret hacmine değinen Erdoğan, \"2017 yılında bu rakam 16,2 milyar dolara ulaşmış idi. Ocak-Mart döneminde yüzde 39 oranında artış kaydederek 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş bulunuyor. Hedefimiz 20 milyar dolara ulaşmaktır. İki ülkenin potansiyelinin bu rakamın üzerinde olduğuna inanıyorum. Özellikle yatırımlar ve ortak projelere büyük önem arz ediyor. Birleşik Krallık son 15 yılda ülkemizde 10 milyar dolara yakın doğrudan yatırım yaparak en çok yatırım yapan ülkeler arasında yer almıştır. TAİ ve İngiliz savunma sanayi 5. nesil savaş uçağı için iş birliği içindedirler. İnşallah savunma sanayi alanında stratejik öneme haiz daha pek çok ortak projeye imza atacağız. Ekonomik işbirliğimizin Brexit sonrasında da kesintisiz sürmesini istiyoruz. Ekonomik işbirliğimizin daha da ilerletilmesi bakımından böyle bir fırsata dönüştürelim istiyoruz. Bu yönde de gerekli adımları kararlı şekilde atıyoruz. Ziyaretim vesilesiyle yabancı yatırımcılarla da bir araya geleceğiz. Ve onlarla da özellikle gerek Türkiye’de yatırımı olan firmalar, gerekse yatırım arzusu içinde olan firmalarla görüşme imkanı arayacağız\" dedi.

\"ONLARLA ARTIK YÜRÜMEK MÜMKÜN DEĞİL\"

Erdoğan, açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, \"Milletvekili aday listelerinde yeni isimler mi olacak?\" sorusuna, şu yanıtı verdi: Yeni isimler noktasında bu adeta iki kere iki dört. Biz biliyorsunuz hücre yenilemesini siyasette başaran bir partiyiz ve mevcutla yetinen değil ve kadrosunu, hücrelerini sürekli yenileyen, güçlendiren, nerede eksiklerimiz var, aksamalarımız var, bunları gidermeye çalışan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla burada da nerede aksama varsa, nerede sıkıntılar varsa, bunları gidermek suretiyle yeni bir kadro ortaya koymanın gayreti içinde olacağız. Bir defa biz siyasette kadroyu, Ankara\'ya milletvekili taşımak olarak görmüyoruz. Böyle bir şey olmaz. Siyasette milletvekilliği sorumluluğunu üstlenmiş olan arkadaşlarımız bir defa kesinlikle bu işin hakkını dört dörtlük vermeli. Ankara\'ya taşınıp, Ankara\'da da parlamentoya bile doğru dürüst gelmeyen bir ekiple, bir kadroyla yürümek, böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Bu konularda kimlerin zaafları olmuşsa, kimler bu konularda falso yapmışsa tabii ki onlarla artık yürümek mümkün değil. Onun için kadroyu tazelemek, bu bizim için çok önemli.

\"BUNUN ŞEKLİ DE ORANI DA ÇOK DAHA FARKLI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞECEK\"

Erdoğan, faizlerin düşürülmesiyle ilgili bir soruya \"Benim kanaatlerimi biliyorsunuz. Oluyor, olacak. Hele hele 24 Haziran\'dan sonra bunun şekli de oranı da çok daha farklı şekilde gerçekleşecek. Ben faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası, babası olarak görüyorum. Bunu başarmamız lazım. Son ekonomideki arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda attığımız adımlar tesirini gösterdi. Şu anda 0,98 bazda bir düşüşü aylık olarak yapıldı. Bu bile hemen satışları etkiledi. Bunlar bir gerçek. Bunlara kör olmak gibi garipliğimiz olamaz. Bu bir vaka. Onun içinde hem yastık altındaki parayı çekelim diyorsun, kayıt altına alalım diyorsun. Hem bu noktada gerekli adımları atmayacaksın. Olmaz. İyi yoldayız. Gerek başbakanımızın son açıklamış olduğu paket gerekse şu anda faizdeki son uygulamalar inanıyorum ki bizi çok daha iyi taşıyacaktır. Ama birileri gibi de bedava konuta verelim. Böyle bir şey yok. Şimdi onları duymaya başladık. Nasıl oluyor bu iş. Bunlara da alıştık. Ama benim milletim bunları yutmayacaktır\" yanıtını verdi.

\"BİZ KİMSEYİ RAHATSIZ ETMİYORUZ\"

Suriye\'de devam eden sürece ilişkin bir soruya Erdoğan, \"Biz kimseyi rahatsız etmiyoruz. Şu anda bize dokunana biz dokunuruz. Bize dokunmayanla işimiz olmaz. Biz terör örgütüyle mücadelemizi verdik, veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Afrin bunun en güzel örneğiydi. Cerablus bunun en güzel örneğiydi. Bundan sonraki süreçte de terör örgütü için oluşturulmaya çalışılan en doğudan en batıya bölgeyi zaten kontrolümüz altına aldık, alıyoruz ve Afrin\'den sonra İdlip\'teki gelişmeleri biliyorsunuz. Gözlem noktalarında 10 gözlem noktası elimizin altında. 11, 12 var. Onları da inşallah bu hafta içinde bitirip 12. gözlem noktası girildikten sonra

İdlip\'le ilgili sıkıntılar halledilmiş olacak. Ardından bizim Tel Rıfat sorunumuz var. Münbiç var. Dışişleri bakanımız ABD dışişleri bakanı ile ön görüşmesi oldu. Devamı olacak. Bize verdikleri sözü tutmalarını bekliyoruz. Tutarlarsa Münbiç\'te de PYD-YPG\'nin orayı terk etmesini istiyoruz ve oraya da gerçek sahipleri gelip yerleşecek\" şeklinde yanıt verdi.

\"CENNETİN KOKUSUNU ALIN\"

Anneler Günü\'yle ilgili de konuşan Erdoğan, \"Anneler gününüzü tebrik ediyorum. Anneleri hayatta olanlara tavsiyem annelerinizin ayaklarının altını öpün. Cennetin kokusunu alın. Ölmeyenler de annelerini dualarından uzat tutmasınlar. Rabbim mukadder olan neyse o olacak ama annesiz olmak gerçekten çok zor. Tüm annelere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ellerinden öpüyorum. Annesiz hayattan bizleri rabbim mahrum etmesin diyorum\" diye konuştu.

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13.05.2018 - 10.07 Haber Kodu : 180513018

13.05.2018 - 10.09 Haber Kodu : 180513019