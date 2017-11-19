(Aktüel görüntülerle geniş haber) En büyük rakibi de cenazesindeydi (1)

Haber: Özgür ALTUNCU - Mustafa AKIN - Özden ATİK - Kamera: İdris TİFTİKÇİ - Serhan TÜRK, (DHA) Naim Süleymanoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Süleymanoğlu için Fatih Camii\'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Naim Süleymanoğlu\'nun cenazesi için camii çevresinde erken saatlerden itibaren tedbir alındı. Sokaklar Naim Süleymanoğlu\'nun posterleriyle donatıldı. ÖZEL BİR İSİM DE ORADAYDI Cenaze törenine çok özel bir isim de katıldı. Naim Süleymanoğlu\'nun aktif sporculuğunda en büyük rakibi olan Yunan Halterci Valerios Leonidis de oradaydı. Leonidis, Naim Süleymanoğlu\'nun Türk bayrağına sarılı tabutu öperek saygısını gösterdi. Leonidis\'e Dünya Şampiyonu Milli halterciler Sunay Bulut ve Halil Mutlu eşlik etti. BAŞBAKAN YILDIRIM CENAZEDE Naim Süleymanoğlu\'nun bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış, bir efsane kahraman sporcu olduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"46 rekor kıran bir sporcumuz. Öyle ki, ağırlığının üç katı fazlasını bir seferde kaldırarak, erişilemeyecek bir rekoru da kırmıştır, 80 Milyonun göğsünü de kabartmıştır. Genç yaşta kaybettiğimiz milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu\'na Allah\'tan rahmet diliyorum\" diye konuştu. DAVUTOĞLU DA YALNIZ BIRAKMADI Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da cenazeye katılan isimler arasındaydı. Davutoğlu, \"Bütün gönül Coğrafyamızın, Bulgaristan\'daki soydaşlarımızın başı sağ olsun. Taziyelerimizi hem ailesine hem milletimize arz ediyoruz \" dedi. DOKTORU DA CENAZEDEYDİ Cenaze törenine katılan isimler arasında Naim Süleymanoğlu\'na Karaciğer Naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat da vardı. Polat Naim Süleymanoğlu\'nun cenaze namazında ön sıralarda saf tuttu. SÜLEYMANOĞLU AİLESİNİN ACI GÜNÜ Naim Süleymanoğlu\'nun kızları Esin ve Sezin ile Annesi Hatice Süleymanoğlu tarifsiz bir acı içindeydi. Hem onlar hem de kardeşleri Muharrem ve Rahim Süleymanoğlu taziyeleri kabul etti. CHP TEMSİLCİLERİ DE KATILDI Cenazeye siyaset ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. CHP\'yi temsilen Engin Altay, Akif Hamzaçebi ve Muharrem İnce cenazeye katıldı. SPOR DÜNYASI DA CENAZEDEYDİ Spor dünyasından da Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski güreşçi Hamza Yerlikaya, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar gibi isimler son görevlerini yerine getirmek için camideydi. SPOR BAKANI BAK: HER ÜLKEYE NASİP OLMAZ Cenazeye ilk gelen isimlerden biri Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Spor Bakanı Bak, \"Türk sporu için çok acı bir gün. Milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu\'nu kaybetmenin acısıyla karşı karşıyayız\" dedikten sonra \"Dün doktoru haberi bize bildirdi. Biz sayın Cumhurbaşkanımızla beraber Rize\'de kongredeydik. Tedavi sürecinde hep takip etti sayın Cumhurbaşkanımız. Böylesine önemli bir sporcuya sahip olmak her ülkeye nasip olmaz\" diye konuştu. \"MANEVİ ABİSİYİM\" 8\'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın oğlu Ahmet Özal da Naim Süleymanoğlu\'nun babasının manevi oğlu olduğunu hatırlatarak, \"Ben de onun manevi abisi oluyorum. İlk günlerini hatırlıyorum. Pırıl pırıl bir insandı. Hiçbir zaman kimseyi üzmedi. Dünyada hala onun kırdığı rekor kırılamadı. Kimsenin de kırabileceğini sanmıyorum\" dedi. EDİRNEKAPI\'DA TOPRAĞA VERİLDİ Naim Süleymanoğlu\'nun cenazesi Edirnekapı mezarlığında toprağa verildi.