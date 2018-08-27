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(aktüel görüntülerle-geniş haber) BEYKOZ'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDA 

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Beykoz Riva'da askeri alan içerisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı

27 Ağustos 2018 19:56

 

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Beykoz Riva\'da askeri alan içerisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte söndürme helikopteri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Yangın 15.30 sıralarında  Riva\'da bulunan askeri alan içerisinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine  Beykoz, Riva, Kavacık ve Çavuşbaşı itfaiye grupları sevk edilirken, söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Ormanlık alandan görüntü
-Yükselen duman
-Söndürme helikopterinin müdahalesi
-Genel ve detay görüntüler

 
27.08.2018 - 16.11 Haber Kodu : 180827111
27.08.2018 - 15.48 Haber Kodu : 180827097
27.08.2018 - 16.46 Haber Kodu : 180827122

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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