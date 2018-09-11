(aktüel görüntülerle geniş haber)- ATAKÖY'DE ALT GEÇİDİ SU BASTI;  ARAÇLAR MAHSUR KALDI 

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA

Bakırköy Ataköy\'de su basan alt geçitte araçlar mahsur kaldı. Bazı sürücüler araçlarının içinde bekledi. Olay yerine gelen belediye ekipleri su tahliye çalışma başlattı.

İstanbul\'da öğle saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Bakırköy\'de Strasbourg Caddesi\'ni sahil yoluna bağlayan alt geçidi su bastı. Yaşanan su baskını sonucu adeta göle dönen alt geçitte birçok araç mahsur kaldı. Sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü. Bazı araç sürücülerinin mahsur kalan araçları görmesine rağmen alt geçitten geçmeye çalışarak yolda kaldıkları, bazılarının ise başarılı oldukları görüldü. Belediye ekipleri alt geçitte çalışmalar yürütürken, mahsur kalan araçlar bulundukları yerden çekildi. Çalışmalar sonucu kanalizasyon hattındaki tıkanıklar giderilerek, alt geçitteki su çekilmeye başladı. Caddede trafik normal seyrine döndü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Alt geçitten görüntü

- Mahsur kalan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

