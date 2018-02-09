(Aktüel Görüntülerle Geniş Haber) AK PARTİ İL BAŞKANI TEMURCİ İSTİFA ETTİ 

* Selim Temurci,

\"Dün gece 11\'e çeyrek kala genel merkezden arandım\"

\"Onurla şerefle geldiğimiz AK Parti İstanbul İl başkanlığı görevimden yine büyük bir onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim\"

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, görevinden istifa etti. Selim Temurci , Ak Parti İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Temurci, alkışlar arasında salona girdi.

Temurci, dün gece genel merkezden arandığını söyleyerek sözlerine başladı. \"Bugün benim için çok özel birgün. Dün saat 22.45\'te Genel Merkezimizden arandığımda 8 Şubat\'tı, bugün 9 Şubat. Çok güzel bir tevafuk\" diyen Temurci, \"Genel Başkan değişikliğinden, 1 Kasım\'dan sonra yeni bir dönem başladı İstanbul teşkilatları için.Bu bir taraftan kendi içimizde büyük bir imtihan, diğer taraftan yeni Türkiye\'nin hedefleri için nefislerimizi bir tarafa koyarak çok daha çalışma zamanıydı. Ancak hiçbirimiz 15 Temmuz\'da gerçekleşen o alçak FETÖ terör girişimini, ihanetini beklemiyorduk. O gece işte bu bina direnişin ilk kıvılcımının, ilk talimatlarının verildiği merkezlerden biri oldu. Rabbim, İstanbul, tarih ve sizler şahitsiniz ki biz o gece milletine, devletine, davasına liderine sahip çıkmak için sağına soluna bakmadan \'ben buradayım\' diyen ilk teşkilat AK Parti İstanbul teşkilatı olmuştur. Seçimlerden konuşuyoruz; 15 Temmuz AK Parti İstanbul Teşkilatlarının kazanmış olduğu en büyük zaferdir. Ben buna yürekten inanıyorum. Ve o gece sonucu bekleyenlere inat benim çalışma arkadaşlarım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım 15 Temmuz destanının adeta görünmez kahramanları olmuştur. Ham dolsun 15 Temmuz gecesinde liderimizle, milletimizle tek yürek, tek yumruk olarak hainlere İstanbul emanetini, AK Parti\'nin kalesi olan İstanbul İl Başkanlığı\'nı teslim etmedik\" dedi.

\"TARİH BUNU MUTLAKA YAZACAKTIR\"

Temurci, \"Ben İstanbul\'da 3 yılda bütün zorluklara rağmen destan yazan, en büyük destanını da 15 Temmuz\'da yazan teşkilatımızın her bir ferdine yürekten teşekkür ediyorum. 15 Temmuz\'un tarihini yazanlar AK Parti İstanbul teşkilatlarının davası için, milleti için, lideri için neler yapabileceğini çok net bir şekilde görmüşlerdir. Tarih bunu mutlaka yazacaktır\" ifadesini kullandı.

\"RABBİM BİZLERE GÖRMEYİ NASİP ETTİ\"

Selim Temurci sözlerini şöyle sürdürdü:

\"16 Nisan referandumunda İstanbul, büyükşehirler içerisinde \'Evet\' bloğunun en yüksek oy oranıyla gerçekleştiği illerden birisi olmuştur. Yaşanan tüm zorluklara rağmen, bu teşkilat referandum sürecinde olağanüstü bir çalışma ortaya koymuştur. \'Evet\' platformunu İstanbul\'da hep birlikte oluşturduk ve burada projelendirdik, tüm Türkiye\'ye adeta \'Evet\' platformu yine bu teşkilatın bir hediyesi oldu. Rabbimize hamdolsun bizleri hiçbir çalışmamızda mahcup etmedi ve Türkiye\'de seçimler, genel başkan değişimleri, darbe derken yönetim modelimizi de değiştiğini görmeyi Rabbim bizlere görmeyi nasip etti.\"

\"DAVAMIZ BİZİM HAYATIMIZDIR\"

\"Başarı ya da başarısızlık işe kattığınız samimiyetle ve gayretinizle ilgilidir\" diyen Temurci, \"Rabbim o samimiyeti yakinen bilendir. O bize bizden daha yakındır. Önemli olan ona mahcup olmamaktır. Bizim davamız rakamlara sığmayacak kadar büyük bir davadır. Hep söyledim bizler sırat-ı müstakimin yolcularıyız. Davamız bizim hayatımızdır. Davamız bizim geleceğimizdir. Bizi yoktan var eden yüce Mevlamız her olayda bizi farklı bir imtihana tabi tutar ve AK Parti Teşkilatları olarak, yerel yönetimlerimiz olarak yeni bir imtihanla, imtihanlarla karşı karşıyayız. Kişisel hukukların, teşkilat hukukunun, dava hukukunun korunması bu süreçlerin partimiz adına zaferle sonuçlanması için hayati bir önem arz etmektedir\" şeklinde konuştu.

\"BÜYÜK BİR ONURLA VE İTİBARLA AYRILMANIN MUTLULUĞU İÇİNDEYİM\"

Selim Temurci, \"Ülkemiz 2019 seçimlerine doğru hızla yol alıyor. Recep Tayyip Erdoğan, bu partinin kurucu lideri, davamızın lideri ikinci göreve gelmesinden sonra partimiz bir yenilenme ve değişim süreci içine girmiştir. Bu yeni dönemin partimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız görevden ayrıldı. Hamdolsun İstanbul\'a ve onun beyefendiliğine yakışan bir süreçte bu olay gerçekleşti. Birilerinin adamı değil, tüm kardeşlerimiz kucaklayarak bu davanın adamı olmak teşkilatlarda bizim yüklendiğimiz en önemli misyon olmuştur. Bu yolda eğilmeden, bükülmeden, makam hırsına kapılmadan, inandığı doğruları söyleyecek cesareti bizlere veren, sabrın en güzelini bizlere yaşatan Rabbime sonsuz şükürler olsun. Allah\'a hamd ediyorum. Onurla, şerefle geldiğimiz AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevimden hamdolsun yine büyük bir onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim\" ifadelerini kulllandı.

\"ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM\"

\"Teşkilatımızın bütün mensuplarına bu dava için, bizimle birlikte döktükleri alın teri için, gayretleri ve samimiyetleri için en kalbi şükranlarımı arz ediyorum\" diyen Selim Temurci, \"Kırdığımız, üzdüğümüz kardeşlerimiz olabilir. Ben bu anlamda sizlerden, bütün teşkilat mensuplarından bizlere de haklarını helal etmelerini istirham ediyorum\" ifadesini kullandı.

\"BU BEYAZ GÖMLEĞE BEN BİR LEKE DEĞDİRMEDİM\"

Temurci, \"Doğduğumuzda, yuva kurduğumuzda, öldüğümüzde üzerimizde hep bir beyaz gömlek olur. Bu dava mensuplarının giydiği giysi aslında hep bu beyaz gömlektir. Partiye üye olduğum gün görevim boyunca ve üzerimde beyaz gömleğim oldu. Allah\'a hamdolsun sizler de buna şahitsiniz bu beyaz gömleğe ben bir leke değdirmedim. Benim vereceğim en önemli hesap budur\" dedi.

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