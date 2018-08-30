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(Aktüel Görüntü) Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni 

Gülseli KENARLI - Can EROK/İSTANBUL, (DHA) 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96

30 Ağustos 2018 16:49

Gülseli KENARLI - Can EROK/İSTANBUL, (DHA) 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96. yıl dönümü kapsamında  Vatan Caddesi\'nde kutlama töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1\'inci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Usyal , İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.


 

Törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı. Tören İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1\'inci Ordu Komutanı Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın tören aracına binerek vatandaşları selamlaması ile başladı. Ardından tören yürüyüşü yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın mesajı okundu.  Folklor gösterilerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri araçları ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konvoy halinde Vatan Caddesi\'nden geçti. Geçit sırasında töreni izlemeye gelenler sevgi gösterisinde bulundu. Törende, gösteri yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehter takımı da vatandaşların beğenisini topladı. Tören geçitlerin ardından sona erdi.

 

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