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(Aktüel Görüntü) TEM Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda kaza: Trafik yoğunluğu yaşanıyor

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) - TEM Okmeydanı bağlantı yolunda ilerleyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı

15 Kasım 2017 20:04

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) - TEM Okmeydanı bağlantı yolunda ilerleyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafikte yoğunluk yaşanıyor.

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Zeki GÜNALDHATEM OkmeydanıKazaTrafikte

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