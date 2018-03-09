 (aktüel görüntü) TAKSİM'DE SİLAH SESLERİ : MEYDANDA PANİK YAŞANDI (2)

Haber; Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Taksim Meydanı yakında iki grup arasında çıkan silahlı kavga paniğe neden oldu.

Taksim Meydanı Kazancı yokuşunda iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çok sayıda silah sesi Taksim Meydanı\'nda paniğe neden oldu. Bazı kişiler kaçarken bazı kişilerin Cumhuriyet Anıtı çevresinde gizlendiği görüldü. Polis, çatışmayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Çatışmada yaralandığı belirtilen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı\'nda kaçışanlar

-Anıt çevresinde gizlenenler

-Polisin önlemleri

-Kazancı yokuşundan görüntü

-Yaralının götürülmesi

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