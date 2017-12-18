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(Aktüel Görüntü) Mesut Yılmaz oğlunun tabutuna omuz verdi

  -Cenaze camiye getirildi

18 Aralık 2017 14:43

 

-Cenaze camiye getirildi. 


 

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA -  İSTANBUL DHA

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Yavuz Yılmaz\'ın cenazesi Marmara İlahiyat Camii\'ne getirildi. Cenazeyi hastaneye almaya gelen Mesut Yılmaz cezane aracına binerek camiye geldi. Mesut Yılmaz da tabuta omuz verdi. Yavuz Yılmaz\'ın cenazesi cami avlusuna götürüldü.

Bu arada cenaze töreninin düzenleneceği cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı . Cami önünde bulunan Mahir İz Caddesi\'nin bir bölümü demir bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı. Yolun kullanmak isteyenler polis tarafından aranarak caddeye alındı. 

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