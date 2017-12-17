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(Aktüel Görüntü) Mesut Yılmaz hastaneden çıkıp Beykoz’daki eve gitti//Ek görüntü 2

-CENAZE TÖRENİ PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK    * Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenazesinin Pazartesi günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Kanlıca Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi

17 Aralık 2017 01:49

-CENAZE TÖRENİ PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK 


 

* Eski Başbakan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Yavuz Yılmaz\'ın cenazesinin Pazartesi günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Kanlıca Mezarlığı\'na defnedileceği öğrenildi.


 

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ali KEREM BENGİ-İdris TİFTİKÇİ  / İSTANBUL DHA

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz\'ı oğulları Yavuz Yılmaz\'ın cenazesinin kaldırıldığı Şişli\'deki özel hastaneye geldi.  

Yılmaz çifti beraberindekilerle birlikte hastaneye girdi. Yaklaşık 50 dakika sonra ilk olarak  Mesut Yılmaz, kardeşi Turgut Yılmaz, eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ve Abdurrahim Albayrak araca binerek hastaneden ayrıldı. Berna Yılmaz ise hastanede kaldı. Ziyarete gelenler arasında ise Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, eski milletvekillerinden Cavit Kavak, Türkiye eski Futbol Direktörü Fatih Terim de taziye ziyaretine geldi. Hastaneden ayrılan Mesut Yılmaz Beykoz Konakları\'ndaki eve gitti. 


 

CENAZE TÖRENİ PAZARTESİ 

Eski Başbakan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Yavuz Yılmaz\'ın cenazesinin Pazartesi günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Kanlıca Mezarlığı\'na defnedileceği öğrenildi.

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