(Aktüel Görüntü) İnce: Soğan kuru dolar kurunu geçmişse 'yangın var' demektir (1)

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, \"İlk kez soğan doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçmişse \'yangın var\' demektir\" dedi.



CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, TÜSİAD Genel Merkezi\'nde TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi. Toplantı öncesi TÜSİAD başkanı Erol Bilecik ve İnce basın mensuplarına açıklama yaptı.



\"TÜSİAD olarak geleneklerimizde var olan, seçimler öncesi siyasi liderlerimizi cumhurbaşkanları adaylarımızı ağırlamaktan memnunuz\" diyen Bİlecİk, \"Şu anki ana gündemimiz olan seçimlere odaklanmış bulunmaktayız. Toplum, sokak, vatandaşlar; esas konuşulan nokta da ekonominin ta kendisi\" diye konuştu.



CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de \"Türkiye ilkleri yaşıyor bu seçim öncesinde. İlk kez soğan doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçmişse yangın var demektir. İş dünyasıyla dertleşmekte çok doğru bir iş olur. Türkiye\'nin ekonomisi kırılgan, ciddi problemleri var. Bu problemleri çözmeye başlarsak nereden başlayacağız? Herkes bilsin ki demokrasiden başlayacağız\" diye konuştu.