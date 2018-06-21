T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Aktüel Görüntü) İnce: Soğan kuru dolar kurunu geçmişse 'yangın var' demektir (1)

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA)  CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "İlk kez soğan doları geçti

21 Haziran 2018 14:44

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA)  CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, \"İlk kez soğan doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçmişse \'yangın var\' demektir\" dedi.

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, TÜSİAD Genel Merkezi\'nde TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi. Toplantı öncesi TÜSİAD başkanı Erol Bilecik ve İnce basın mensuplarına açıklama yaptı. 

\"TÜSİAD olarak geleneklerimizde var olan, seçimler öncesi siyasi liderlerimizi cumhurbaşkanları adaylarımızı ağırlamaktan memnunuz\" diyen Bİlecİk, \"Şu anki ana gündemimiz olan seçimlere odaklanmış bulunmaktayız. Toplum, sokak, vatandaşlar; esas konuşulan nokta da ekonominin ta kendisi\" diye konuştu. 

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de \"Türkiye ilkleri yaşıyor bu seçim öncesinde. İlk kez soğan doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçmişse yangın var demektir. İş dünyasıyla dertleşmekte çok doğru bir iş olur. Türkiye\'nin ekonomisi kırılgan, ciddi problemleri var. Bu problemleri çözmeye başlarsak nereden başlayacağız? Herkes bilsin ki demokrasiden başlayacağız\" diye konuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enver ALASİSTANBUL DHA  CHPMuharremSoğanCHPTÜSİAD Genel Merkezi TÜSİADToplantıTÜSİADErol BilecikBİlecİkToplumTürkiyeBuHerkes
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24