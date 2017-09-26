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(Aktüel Görüntü) Hayatını kaybeden Ak Parti milletvekili Yüksel için Meclis'te tören düzenlendi (2)

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - KALP kirizi sonucu hayatını kaybeden Ak Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi

26 Eylül 2017 15:37

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - KALP kirizi sonucu hayatını kaybeden Ak Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel için Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Yüksel\'in eşi Kadriye Yüksel, cenaze uğurlamasında baygınlık geçirdi TBMM\'de düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve kabine üyeleri, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, eski bakanlar, CHP Grup Başkanvekili levent Gök, Meclis Başkanvekili HDP\'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, MHP Grup Başkanvekilleri Erhan Usta ve Erkan Akçay, eski ve yeni milletvekilleri, Abdulkadir Yüksel\'in eşi ve çocukları ile yakınları katıldı. Cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan Yüksel\'in eşi ve çocukları taziyeleri kabul etti. Eşi Kadriye Yüksel, cenazeyi uğurlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuğu sırada baygınlık geçirdi. Gaziantep Belediye Başkanı AK Parti\'li Fatma Şahin ve kadın milletvekilleri fenalaşan Kadriye Yüksel\'e destek olarak arabaya binmesini sağladı. Öte yandan Abdulkadir Yüksel\'in cenazesi memleketi Şanlıurfa\'nın Birecik ilçesinde ikindi nazamı sonrasında toprağa verilecek. ABDULKADİR YÜKSEL KİMDİR? Abdulkadir Yüksel, 3 Temmuz 1962\'de Şanlıurfa Birecik\'te doğan ABdulkadir Yüksel Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi\'ni bitirdi. Birecik\'te 10 yıl Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Yüksel 2015 genel seçimlerinde AK Parti Gaziantep Milletvekili olarak Meclis\'e girdi. Abdulkadir Yüksel evli ve 3 çocuk babasıydı.

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