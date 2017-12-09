(Aktüel Görüntü) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İsrail, bir işgal devletidir

Haber-Kamera: Taner YENER - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM-İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapanış töreninde konuşuyor. Erdoğan, Trump\'ın Kudüs kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Hiçbir ülke pazusuna güvenerek uluslararası hukuku yok sayamaz\" dedi. Erdoğan, \"İsrail, bir işgal devletidir. Şu anda polisiyle bütün oradaki gençleri, çocukları adeta terör estirerek vuruyorlar, F16\'larıyla Gazze\'ye saldırıyorlar. Bir taraftan Filistin\'e saldırıyorlar. Niye? Ben güçlüyüm\" diye konuştu.