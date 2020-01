(Aktüel Görüntü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsmail Bey'in adaylığını sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum

Murat ÇAKIR - Hakime TORUN-İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti\'nin Meclis Başkan adayının İsmail Kahraman olmasına ilişkin bir soruya \"İsmail bey değerli bir milletvekili arkadaşımız, dostumuz. Meclis Başkanlığı\'na adaylık hususu her milletvekilinin kendi tercihidir. Aynı şekilde şu anda İsmail bey\'in adaylığını sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan Rusya\'ya hareketi öncesinde basın açıklaması yaptı. Kuzey Irak\'ta meydana gelen depreme ilişkin Erdoğan, \"Dün gece Kuzey Irak\'ta meydana gelen depremden dolayı başta bölgedeki kardeşlerimiz olmak üzere tüm Irak ve İran halkına geçmiş olsun diyorum, ölenlere Allah\'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Felaketin hemen ardından ilgili kuruluşlarımızı bölgeye sevk ettik. AFAD, Kızılay ve diğer birimlerimiz şu anda arama kurtarma çalışmalarına destek oluyorlar. AFAD ve Kızılay\'ın koordinasyonunda 50 TIR\'lık yardım konvoyu Habur\'dan Irak\'a şu anda giriş yapmış bulunuyor. İlaç, battaniye, çadır gibi acil ihtiyaçlar noktasında gereken her türlü desteği veriyor vermeye devam edeceğiz. Türkiye bu tür zamanlarda her zaman bölgedeki kardeşlerinin yanında yer almıştır. Tüm kurumlarımıza yaraların sarılması konusunda gerekli talimatlar verilmiştir. Temennimiz can kayıplarının daha da artmaması istikametindedir\" dedi. \"İSMAİL BEYİN ADAYLIĞINI SİZLER GİBİ YENİ ÖĞRENMİŞ BULUNUYORUM\" AK Parti\'nin Meclis Başkan adayının İsmail Kahraman olmasına ilişkin bir soruya Erdoğan, \"İsmail bey değerli bir milletvekili arkadaşımız, dostumuz. Meclis Başkanlığı\'na adaylık hususu her milletvekilinin kendi tercihidir. Aynı şekilde şu anda İsmail beyin adaylığını sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum. Bana düşen hayırlı olsun demektir. Benim oy kullanma yetkim de yok. Sadece partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanıyım\" diye yanıt verdi. \"PUTİN\'E VİZE MUAFİYETİNİN YENİDEN TESİSİ YÖNÜNDEKİ BEKLENTİMİZİ TEKRAR İLETECEĞİM\" \"Putin\'e vize muafiyetinin yeniden tesisi yönündeki beklentimizi tekrar ileteceğim\" diyen Erdoğan, \"Rusya ile ticaret hacmimizi hedef olarak 100 milyar dolar şeklinde belirlemiştik ve bu hassasiyetimizi korumaya devam ediyoruz. Bu hedefin önündeki engellerin büyük bir oranda kaldırıldığını burada söyleyebilirim. Geriye kalan son bazı ticari kısıtlamaları da inşallah kısa zamanda kaldırıyoruz. Sayın Putin\'e vize muafiyetinin yeniden tesisi yönündeki beklentimizi tekrar ileteceğim. Turizminde müspet bir çizgimiz var bu yılın ilk 9 ayında 4 milyonu aşkın Rus turisti ülkemizde ağırlama imkanımız oldu. Diğer tüm başlıklarda da bu seviyeye ulaşmak istiyoruz\" diye konuştu. \"AFRİN\'İN ZAMAN ZAMAN BİZE KARŞI OLAN TACİZİNİ GÖZARDI EDEMEYİZ GEREKLİ ADIMLARI ATMAKTA KARARLIYIZ\" Suriye\'deki gelişmelere ilişkin Erdoğan, \"Şu anda gündemimizde yer alan ağırlıklı olarak İdlib\'tir. İdlib\'de zaman zaman siviller tacize uğramakta. Rusya ile İdlib\'te bir ortak çalışmamız söz konusu. Bu ortak sürdürüyoruz sürdürmekte de kararlılığımız var. Sınırları birlikte güvence altına almış durumdayız. İdlib\'le birlikte Afrin bunlar da bizim sınırlara komşu olan malum iller. Afrin\'in zaman zaman bize karşı olan tacizini gözardı edemeyiz. Ona yönelik de gerekli adımları atmakta kararlıyız. Bundan sonraki süreçte de kararlılığımız devam edecek. Türkiye olarak biz Rusya ile müşterek adım atmanın görüşmelerini kendileriyle de yaptık. Onların da buralardaki olumlu yaklaşımları bizim bu planımızı her an uygulamaya çok daha değişik bir şekilde sokmamıza fırsat veriyor. \"S-400 İLE İLGİLİ ANLAŞMA TAMAM ADIMLARI ATMAK İSTİYORUZ\" Erdoğan, \"S-400 ile ilgili anlaşma tamam. Bazı teknik konuları da bu seyahatimizde görüşeceğiz. Bir an önce onu da devreye sokmak suretiyle adımları atmak istiyoruz\" dedi. \"IRAK\'A AMERİKA\'NIN GİRMESİNİ İSTEMEMİŞTİK DİNLEMEDİLER VE GİRDİLER\" Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bunu sayın Putin ile de konuşacağız. Dünyayı aldatma yöntemlerine gitmeyelim. Artık bu bölgeyi en iyi tanıyan biziz. 15 yıldır bu bölgede olanı biteni A\'dan Z\'ye en ideal şekilde bilen biziz. Irak\'a Amerika\'nın girmesini istememiştik dinlemediler ve girdiler. Dünya ahmak değil, bazı gerçekler maalesef farklı söyleniyor. Uygulamalar farklı\" dedi.