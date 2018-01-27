(Aktüel Görüntü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hala silah yığılmaya devam ediliyor

İhsan YALÇIN - Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL,(DHA)



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli\'nin açılış törenine katıldı. Törende Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da yer aldı.



Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ülkemizin kat ettiği mesafe bizi ve dostlarımızı sevindirirken anlaşılan o ki birilerini de fena halde kaygılandırıyor, düşündürüyor. Bunun için de önümüze dünyaya telkin ettikleri tüm değerleri ayaklar altına alma pahasına akılla, izanla, insafla bağdaşmayacak engeller çıkarıyorlar. DEAŞ tehdini öne sürerek bölgenin altını üstüne getiren, taş üstüne taş bırakmayanlar Türkiye\'nin Fırat Kalkanı\'nda DEAŞ\'a tarihinin en büyük darbesini vurmasının ardından bambaşka yerlere savruldular. Fırat Kalkanı Harekatı\'nda 3 bin DEAŞ\'lıyı etkisiz hale getirdik. Enteresan olan şu; 2 bin kilometre karelik alanda Türkiye\'ye gelen mültecilerden 100 bini tekrar geri döndü, kendi topraklarına döndüler. Ve orada onlara biz şimdi insani hizmette de veriyoruz.Okullarını yaptık, sağlık ocaklarını yaptık. Ve onlara orada bu imkanları sağladık. Niye? Olaya insani bakıyoruz. Fırat Kalkanı sırasında bölgede bulunan DEAŞ\'lı sayısının 400-500\'ten bir anda 3 bine nasıl çıkabildiğini ve sebebini dillendirmiyoruz bile\" dedi.





\"ÜLKEYE SİLAH YIĞILMAYA DEVAM EDİLİYOR\"



\"Şimdi Suriye\'de savaşabilecek durumda DEAŞ\'lı kalmadı; ama bu bahaneyle ülkeye hala silah yığılmaya devam ediliyor\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



\"Suriye\'deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor. Unutmayın güneş balçıkla sıvanamayacağı gibi bu hakikatler de inkarla ortadan kalkmaz. Türkiye kendi güvenliği ve kardeşlerinin huzuru için üzerine düşenleri yaparken elbette bunu müttefikleriyle birlikte hayata geçirmek ister. Ülkemizin hiçbir devlete, hiçbir uluslararası kuruma karşı özel bir husumeti yoktur. Biz sadece kendi istiklalimizi ve istikbalimizi güvence altına alma peşindeyiz. Sınırlarımızın ötesinden topraklarımıza roketle, silahla, bombayla yüzlerce binlerce taciz yapılırken; bu saldırılar yüzünden vatandaşlarımız camilerde, evlerinde, iş yerlerinde, sokakta hayatlarını kaybeder, yaralanır, huzursuz olurken bizim ne yapmamızı bekliyorlar acaba. Bu PYD, YPG, DEAŞ bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütleri. Ve bunlar camide namaz kılan, namaz esnasında şehit olan kardeşlerimi nereye nasıl izah edecekler?\"





\"ALMANYA NEYİ BEKLİYOR?\"



\"Batı\'da şu anda PYD, YPG bu terör örgütleri, DEAŞ camilerimizi yakıp yıkıyorlar\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"İşte Almanya\'da son gelişmeler. Almanya daha neyi bekliyor? Polislerinin güvencesi altında orada bizim vatandaşlarımıza saldırılıyor, camilerimize saldırılıyor. Alman polisi hala neyi bekliyor? Belçika\'da aynı şeyler yapılıyor. Bunları dillendirdiğimiz zaman da rahatsız oluyorlar. Aynı şeyler acaba Türkiye\'de olsa dünyayı ayağa kaldırırlar bunlar. Burada herhangi bir kiliseye karşı böyle bir şey yapılsa benim polisim de bunu izlese, seyretse acaba dünya buna ne der? İşte son gelişmeler ortada. Son bir hafta 10 gün içerisinde Almanya\'da camilerimize yapılan saldırılar, kundaklamalar hiçbir şeyle izah edilmez. Hannover\'den Türkiye\'ye hareket edecek bir uçakta yolcularımıza Türklere karşı orada bu teröristler saldırıyor, polis de onları izliyor\" ifadesini kullandı.





\"GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ\"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bize dostluk elini uzatana biz kucağımızı açarız. Bizden yardım isteyene biz ekmeğimizi böler veririz. Ama bize saldıran istiklalimize ve istikbalimize kast eden hiç kimsenin de gözünün yaşına bakmayız. Bu terör örgütünün adı ister FETÖ, ister DEAŞ, ister PKK, PYD, YPG olsun. Hangi farklı isimlerle karşımıza çıkarlarsa çıksınlar, hiç farketmez. Allah\'ın izniyle hepsinin üzerinden de silindir gibi geçeriz\" diye konuştu.





\"8 GÜN İÇERİSİNDE 394 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK\"



\"Şu anda 8 gün içerisinde hamd olsun 394 teröristi etkisiz hale getirdik\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,



\"Bu 394 teröristin dışında Özgür Suriye Ordusu ve bizim şu anki askerlerlerimiz de 16 kaybımız var. Bunlar hem teröristin yanında durup, hem de \'Aman ha bizimkilere bir şey olmasın\' demek suretiyle hala kendilerine göre istikamet çiziyorlar. Islanmak istemiyorsanız, yağmurun altında durmayacaksınız\" şeklinde konuştu.





\"YATIRIMLARIMIZ BİR TARAFTAN DEVAM EDİYOR, DURMAYACAĞIZ\"



Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:



\"Türkiye çok uzun bir dönem kendi iç meseleleriyle, iç çatışmalarıyla gerçekten çok zaman kaybetti. Bu durum hem demokrasi hem de ekonomi alanında altın kıymetinde fırsatların kaçırılmasına yol açmıştır. Ülkemizin son 15 yıldaki en büyük kazanımlarından biri de hangi sorunlarla uğraşırsa uğraşsın, demokrasi ve ekonomi konusundaki hedeflerinden asla vazgeçmiyor, uzaklaşmıyor oluşudur. İşte bugün bir yandan \'Zeytin Dalı Operasyonu\'nu yürütüyor, diğer yandan pek çok uluslararası meseleyi göğüslüyor, aynı zamanda da Kasımpaşa-Hasköy Tüneli\'nin açılışını yapıyoruz. Yatırımlarımız bir taraftan devam ediyor, durmayacağız.\"



Konuşmaların ardından Kasımpaşa-Hasköy tünelinin açılışı yapıldı.