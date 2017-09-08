(Aktüel Görüntü) Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum"

Özgür ALTUNCU -Faik KAPTAN- Murat ÇAKIR /İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı\'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan\'a ABD\'de dava açılmasının sorulması üzerine \"Bu konu çok çok ilginç bir konu. Şu anda bunu bir hukuki mantık içerisinde yorumlamak zaten mümkün değil. Burada bizim eski ekonomi bakanımıza yönelik atılan bu adımı açık söylüyorum ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum. Zira burada şahsına yönelik bir iddiayı ortaya koyabilmiş değiller. Neymiş? İran ile ilgili yaptırımları delmiş. İran\'a herhangi bir yaptırım uygulama kararı ülke olarak almadık ki. Bizim İran ile ikili ilişkilerimiz var, hassas ilişkilerimiz var. İran\'dan biz özellikle doğalgazımızın, petrolün belli bir kısmını alıyoruz. Bizi bunu kendilerine de o zaman söyledik. Ben bunları Sayın Obama\'ya da söyledim, diğer bu konularla ilgilenen Başta Dışişleri Bakanları olmak üzere bu işle ilgilenen diğer kişilere de söyledik, \'biz burada böyle bir yaptırımı içerisine girmeyiz\'. Bu ekonomik ilişkileri yürüten bakanımız kim? Ekonomi Bakanı. Ekonomi Bakanı hükümetin attığı bu adımı uygulayanlardan bir tanesi olacaktır. Atılan bu adımlar tamamen siyasidir. Amerika bir defa bu konuyu gözden geçirmesi lazım. Tabi bu gidişimizde bu konuyu ele alma fırsatı buluruz. Bu işlerin arkasında çok pis kokular geliyor. Rıza Zarrab olayı da öyledir. Halk Banka\'mızın Genel Müdür muavini Hakan Bey ile ilgili konu da öyledir\" dedi. \"BÜYÜK BİR DEVLET OLABİLİRSİN AMA ADİL DEVLET OLMAK BAŞKA BİR ŞEYDİR\" Erdoğan, \"Bunların hepsi. Diğer isimler yine öyledir. Benim daha önce yaptığım ziyarette Washington\'da büyükelçiliğimiz önünde PKK terör örgütü mensuplarının bize adeta saldırıyor gibi bir hava içerisine girip Amerikan güvenlik güçlerinin orada kalıpta herhangi bir tedbir almaması onları oradan derdest etmemesi de bu pis kokunun bir ifadesidir. O olayla ilgili biliyorsunuz benim korumalarım hakkında soruşturma açtılar. Hatta hatta o olay günü orada olmayan korumalarım hakkında, eşimin iki tane bayan koruması hakkında aynı şeyi yaptılar. Bu nedir? Bu Amerika yönetimin düşmüş olduğu aczi gösteriyor. Kendilerine de bunlar bildirildi. Büyük bir devlet olabilirsin ama adil devlet olmak başka bir şeydir. Sıkıntı burada. Onun için de adil bir devlet olmak hukuk sisteminin adil işlemesinden geçer. Eğer hukuk sisteminiz adil işlemiyorsa bu sıkıntılar sürekli olarak o pis kokuları da getirir\" şeklinde konuştu. \"BUNLAR DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇİYORLAR\" Erdoğan, MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin başkan yardımcısı olacağı iddialarının sorulması üzerine, \"Bunların hepsi suyu bulandırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bunlar doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Herkes bir defa yerini, konumunu bilsin. Biz Türkiye\'de siyaset yapıyoruz. Sayın Bahçeli ile şu süreçte partimiz gayet güzel bir diyalog içinde oldu ve bundan sonraki süreçte bu diyaloğun, dayanışmanın temenni ederim ki güçlenerek devamı Türkiye\'nin geleceği bakımından çok çok önem arz etmektedir\" dedi.