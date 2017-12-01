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(Aktüel Görüntü) Başbakan Yıldırım : Elindeki belge dediğin ne varsa götür mahkemelere ver kardeşim (1)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ İstanbul DHA Sancaktepe'deki 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı'nın açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Saldırıların başrolünde Ana Muhalefet Partisi Başkanı Kılıçdaroğlu, senaryon

01 Aralık 2017 19:36

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ İstanbul DHA Sancaktepe\'deki 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı\'nın açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, \"Saldırıların başrolünde Ana Muhalefet Partisi Başkanı Kılıçdaroğlu, senaryonun koltuğunda da FETÖ var FETÖ. Filmin yapımcısı küresel siyaset mühendisleri. Konu, Türkiye\'ye diz çöktürmek\" dedi. Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'na seslenerek, \"Elindeki belge dediğin ne varsa götür mahkemelere ver kardeşim. Çamur at izi kalsın politikasına artık son ver. Ama onlarda bu yürek olmaz.\" ifadelerini kullandı.

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