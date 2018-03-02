(Aktüel Görüntü) Başbakan Yıldırım: Bu harekatı Afrin ile sınırlı olarak düşünmemiz de söz konusu değildir 

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL,(DHA)



BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1\'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet töreninde konuştu. Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına değinen Yıldırım, \"Uluslar ararası hukuktan ve meşru haklarımızdan kaynaklanan bu harekat, sonuna kadar devam edecek. Burada herhangi bir gün herhangi bir miat söz konusu değildir. Miat ve süre ancak ve ancak terör örgütünün tam anlamıyla yok edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine bağlıdır. Bu harekatı Afrin\'le sınırlı olarak düşünmemiz de söz konusu değildir\" dedi.



Törene, başbakan Yıldırım\'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Erhan Afyoncu da katıldı.



Başbakan Yıldırım törende yaptığı konuşmasında, “Afrin\'de güzel vatanımızın müdafaası için terörle amansız mücadele veren Mehmetçiğe buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyorum. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. 81 milyon vatan evladı duasıyla yanlarındadır, onların destekçileridir. Bu uğurda şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum\" dedi.





“SUBAYLARIN YÜZDE 72\'Sİ BU ÖRGÜTÜN TUZAĞINA DÜŞMÜŞ\"



Başbakan Yıldırım, “Şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri üniforması altına gizlenmiş, FETÖ mensupları milletin silahlarını, tanklarını, toplarını, tüfeklerini gasp ederek, milletin üzerine ateş açmışlar ve demokrasiyi, ülkemizin istiklalini karartmak istemişlerdir. Baş komutanımız, cumhurbaşkanımız, onun güçlü liderliği, hükümetimizin kararlı duruşu ve aziz milletimizin meydanları doldurmasıyla beraber bu alçak teröristlerin hedefleri kursağında kalmış ve bu alçak darbe girişimi bastırılmıştır. Demokrasiye, seçilmiş siyasi iradeye sahip çıkan millet, darbe yapmak isteyen bu alçaklara hak ettiği dersi vermiştir. Milletin emanetine ihanet eden bu sefiller suçüstü yakalanmıştır. Şimdi Türk adaleti bunlara hak ettiği cezayı bir bir vermektedir. 15 Temmuz\'un hemen sonrasında vesayet odaklarıyla mücadele etmek, demokrasiyi daha da güçlendirmek ve güvenceye almak için bir dizi tedbirler aldık. Hükümet olarak askeri alanda, sivil alanda ve kamu yönetimi alanında, güvenlik alanında bir çok reformu hayata geçirdik. Bu terör odaklarının ülkemize yaşattığı acıların bir daha olmaması için askeri eğitim alanında da bazı adımlar atmamız gerekiyordu. Düşünebiliyor musunuz Türk Silahlı Kuvvetleri, bu çatı altında kurmaylık eğitimi görmüş, ülkemizin güvenliğini, bekasını teslim ettiğimiz subayların yüzde 72\'si bu örgütün tuzağına düşmüş ve bu örgütün eylemlerinin parçası haline gelmiştir. İşte bu vahim durumu dikkate alarak gereken adımları ivedilikle attık, gerekli kararları aldık. Bu adımlardan belki de en önemlisi bu Milli Savunma Üniversitesi\'dir\" şeklinde konuştu.





“MİLLETE SADAKAT, DEMOKRASİYE BAĞLILIK EN ÖNEMLİ ŞİARINIZ OLACAK\"



Başbakan Yıldırım, “Bu güzide kurum, devletimizin bekası için çok önemli. Bu önemi nedeniyle de bu alçak FETÖ\'nün öncelikli hedefi haline gelmiş. Örgüt, menfur emelini gerçekleştirmek için maalesef bu güzide kurumu bir basamak olarak kullanmış. Yaşadığımız hain darbe girişimi şüphesiz bütün milletin hafızalarında tazeliğini koruyor. Ülkemiz büyük bir badireden sağ selamet çıktı. Bir daha bu ve buna benzer olayları yaşamamak için sizlere önemli sorumluluklar düşüyor. İnsani değerleri, demokrasiyi, milli iradeyi özümsemiş nesillerin eğitimini bu üniversitemiz vermeye devam edecek. Millete sadakat, demokrasiye bağlılık en önemli şiarınız olacak\" dedi.





“\'YURTTA SULH CİHANDA SULH\' İSTİYORUZ\"



Başbakan Yıldırım, “Bugün ciddi sıkıntıların yaşandığı, Suriye, Filistin, İsrail, Lübnan, Irak, Yemen ve diğer bölgelerdeki olaylar Türkiye\'nin tarihinden, Türkiye\'nin geleceğinden bağımsız değerlendirilemez. Kafkasya, Balkanlar, Kuzey Afrika\'da yaşanan olaylar Türkiye\'nin dışında ele alınamaz. Burada şunu tekrar etmekte fayda görüyorum; Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ülkenin toprağında gözümüz olmadı, olmayacak. Hiçbir ülkeyi yönetmek gibi bir hevese de sahip değiliz. Bölgesel, küresel barışa Türkiye kadar önem veren başka bir ülke yoktur. Biz Gazi Mustafa Kemal\'in de en güzel şekilde ifade ettiği gibi \'yurtta sulh cihanda sulh\' istiyoruz. Bunu tesis etmek için de çalışıyoruz. Ancak yurtta ve cihan istemek sınırlarınızı dahili ve harici düşmanlara karşı korumalıyız. Yurtta ve cihanda sulhu istemek sınırlarımızı dahili ve harici düşmanlara karşı korumakla mümkündür\" şeklinde konuştu.





“HERHANGİ BİR GÜN HERHANGİ BİR MİAT SÖZ KONUSU DEĞİLDİR\"



Başbakan Yıldırım, “Var olan iç savaş yüzünden milyonlarca insan evinden, barkından oldu. Bir milyona yakın insan hayatını kaybetti. Türkiye olarak bu sorunun, bu iç savaşın, bu otorite boşluğunun en büyük bedelini ödeyen ülkeyiz. Bugün Fırat Kalkanı bölgesinde, Afrin bölgesinde bizim mücadelemiz, sadece ülkemizin sınırlarını güvence altına almak değil, aynı zamanda vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumak, bunun ötesinde de o bölgede Suriye\'de, Irak\'ta yaşayan mazlum, mağdur insanları terör örgütünün zulmünden kurtarmaktır. Uluslararası hukuktan ve meşru haklardan kaynaklanan bu harekat, sonuna kadar devam edecek. Burada herhangi bir gün, herhangi bir miat söz konusu değildir. Miat ve süre ancak ve ancak terör örgütünün tam anlamıyla yok edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine bağlıdır. Bu harekatı Afrin ile sınırlı olarak düşünmemiz de söz konusu değildir. Sınırlarımıza vaki tehdit, tehlike, terör nerede varsa orası bizim için hedeftir ve orada gerekli mücadeleyi yapmaktan da asla tereddüt etmeyiz\" diye konuştu.



Yıldırım konuşmasının sonunda, “Milli Savunma Üniversitesinin emsalleri içinde dünyanın en güçlü, en saygın üniversiteleri arasına katılacağına yürekten inanıyorum. Görüyorsunuz, 12 değişik ülkeden subaylar var, burada kurmaylık eğitimi alıyorlar. Önümüzdeki sene bu sayı daha da artacak, başka ülkeler de buraya katılacak\" dedi.



Konuşmaların ardından birincilikle mezun olanlara Başbakan Yıldırım diplomalarını verdi. Törenin sonunda dönem birincileri yaş kütüğüne plaket çaktı.