(aktüel ek görüntülerle)SİLİVRİ'DE DOĞALGAZ PATLAMASI SONRASI YANGIN

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Savaş ATAK - Mehmet YİRUN- İSTANBUL DHA

Silivri\'de doğalgaz hattında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. İlk bilgilere göre olayda ölen ve yaralanan yok.

Silivri Gazitepe Mahallesi\'nde saat 17.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu projesi güzergahındaki yol çalışması sırasında doğalgaz patlaması meydana geldi. Henüz belirlenmeyen bir sebeple meydana gelen patlamanın ardından alevler yükseldi. İstanbul İtfaiyesi Avcılar, Mimarsinan, Çatalca, Silivri gruplarından 12 araç 45 personel ile olay yerine vardıktan sonra bir süre güvenli noktada bekletildi.

Güvenli noktada bekletilen itfaiye ekipleri, yangının çevreye yayılmaması için müdahalede bulundu. Daha sonra yangın boru hattının kapatılmasıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık bir buçuk saatlik müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Patlamanın doğalgaz ana dağıtım hattında olduğu öğrenildi. İlk bilgilere göre olayda ölen ve yaralanan yok.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-İtfaiyeden görüntüler

-Vatandaşların çektiği görüntüler

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