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Dünya

AKTRİS REESE WITHERSPOON EVLENDİ LOS ANGELES (A.A)

28 Mart 2011 00:05

-AKTRİS REESE WITHERSPOON EVLENDİ LOS ANGELES (A.A) - 27.03.2011 - Amerikalı aktris Reese Witherspoon (35) evlendi. Ünlü aktrisin sözcüsü Nicole Perna, Witherspoon'un dün Los Angeles'ın 145 kilometre kuzeyindeki Ojai kentinde sevgilisi Jim Toth ile evlendiğini söyledi. Perna, nikah töreniyle ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. "Walk the Line" filmindeki performansıyla 2005 yılında Oscar ödülü alan aktris ve Toth, geçen yıl Aralık ayında nişanlandıklarını açıklamışlardı. Witherspoon'un, kendisi gibi oyuncu olan ilk eşi Ryan Phillippe'den biri 11, diğeri 7 yaşında iki çocuğu bulunuyor. 

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