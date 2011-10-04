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Dünya

Aktris Jenna Fischer Anne Oldu LOS ANGELES (A.A)

04 Ekim 2011 02:23

-Aktris Jenna Fischer Anne Oldu LOS ANGELES (A.A) - 03.10.2011 - "Office" dizisinin yıldızı Amerikalı aktris Jenna Fischer anne oldu.  Fischer'in sözcüsü, People dergisine yaptığı açıklamada, 37 yaşındaki aktris ve senaryo yazarı eşi Lee Kirk'in, 24 Eylül'de bir erkek bebekleri olduğunu söyledi.  Sözcü, çiftin, ilk çocuğu olan bebeğe Weston Lee adını verdiklerini açıkladı. Emmy'ye aday gösterilen Jenna Fischer, 2000-2007 yıllarında yine senaryo yazarı James Gunn ile evliydi.  Fischer ile Kirk, 2009 yılında birlikte olmaya başlamış, 2010'da da evlenmişlerdi.

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