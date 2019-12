-AKTÖR OSCARSSON'UN YANGINDA ÖLDÜĞÜ SANILIYOR STOCKHOLM (A.A) - 02.01.2011 - İsveç sinemasının devi Per Oscarsson'un evinde çıkan yangında öldüğü sanılıyor. Polis, yangından sonra evin küllerinin arasından bir kişinin kalıntısının bulunduğunu, kalıntıların 83 yaşındaki aktöre ya da 67 yaşındaki eşi Kia Ostling'e ait olabileceğini belirtti. Polis sözcüsü Jan Strommegard, 1966 Cannes Film Festivalinde en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Oscarsson ile eşinden geçen cuma gününden bu yana haber alınamadığını, evde yangının çıktığı cuma günü çiftin evde olduğunun sanıldığını söyledi. İsveç'in güneybatısındaki Skara kasabasının dış kesimlerinde bulunan evin tamamen yandığı, itfaiyeciler ulaştığında evin sadece bacasının kaldığı kaydedildi. Yangının sebebi henüz bilinmiyor. "Hunger" filmindeki rolüyle Cannes'da en iyi erkek ödülünü alan Oscarsson, oyunculuk yaşamı boyunca 100'den fazla İsveç filmi ve televizyon dizisinde rol aldı. Aktör, son olarak Stieg Larsson'un "The Girl Who Played Fire" (Ateşle Oynayan Kız) romanından uyarlanan filmde rol aldı.