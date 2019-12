-AKTÖR NİCOLAS CAGE TUTUKLANDI NEW ORLEANS (A.A) - 16.04.2011 - Amerikalı aktör Nicolas Cage'in aile içi şiddet uyguladığı ve huzuru bozduğu suçlamalarıyla tutuklandığı bildirildi. New Orleans'taki Parish Şerifliği'nden yapılan açıklamada, Cage'in bugün Orleans Parish Cezaevine konulduğu belirtildi. New Orleans polisi tutuklamanın ayrıntılarıyla ilgili bilgi vermezken, Cage'in temsilcisi henüz açıklama yapmadı.