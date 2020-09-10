Aktör Kevin Spacey'e cinsel saldırı davası

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Aktör Anthony Rapp ve bir başka kişi, kendilerine cinsel saldırı uyguladığı gerekçesiyle aktör Kevin Spacey'e dava açtı.

Rapp 2017 yılında Oscar Ödüllü Spacey'nin kendisine 14 yaşındayken cinsel saldırıda bulunduğunu duyurmuş, ardından başka isimler de Spacey hakkında suçlamalarda bulunmuştu.

New York Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde açılan davada Rapp, Kevin Spacey hakkında kamuya söylediklerini tekrarlayarak reşit olmadan önce gittiği bir partide Spacey'nin kendisiyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını belirtti.

İsmi paylaşılmayan diğer davacı da Spacey ile oyunculuk dersinde tanıştığını ve oyuncunun reşit olmamasına rağmen kendisiyle ilişkiye girdiğini ifade etti. Davacı, apartmanına son gittiğinde Spacey'nin kendine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.