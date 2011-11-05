-Aktivistler ve gazeteciler gözaltına alındı GAZZE (A.A) - 04.11.2011 - İsrail'in Gazze'ye yardım götüren filoya müdahalesi sonrası, aktivistlerin yanı sıra gazetecileri de gözaltına aldığı bildirildi. Gazetecileri Koruma Komitesinden yapılan açıklamada, filoda, Mısır gazetesi El Mısri El Yevm'in muhabiri Lina Atallah, ABD merkezli Democracy Now! programı muhabiri Cihan Hafız ve İran Press TV muhabiri Hasan Gani'nin de yer aldığı belirtildi. Filonun 27 yolcusunun İsrail polis ve göçmenlik yetkililerine teslim edileceğine değinilen açıklamada, ''İsrail, gemilerdeki gazetecilerin isimlerini açıklamalı ve onların serbestçe çalışmalarına izin vermeli. İsrail, ayrıca, geçmiş baskınlar sırasında yaptığı gibi, tüm gazetecilik materyallerine el koymaktan da kaçınmalı'' denildi. İsrail, ''Mavi Marmara''nın da içinde olduğu filoya baskın sırasında aralarında Türklerin de olduğu 20 gazeteceyi gözaltına almış, kamera, fotoğraf makinesi ekipmanlarına el koymuştu.