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Dünya
Deutsche Welle

Aktivistler: Halep'te yüzlerce ölü var

Rusya'nın hava desteği ile Esad rejimine bağlı birliklerin Halep'teki operasyonları sürüyor. Aktivistlere göre kentte ölü sayısı 500'ü geçti.

10 Şubat 2016 18:42

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre Halep'te şubat ayının
başından beri devam eden şiddetli çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ü
geçti. Rusya'nın hava desteğindeki operasyonlarda ölenlerden 100'den fazlasının sivil
olduğu belirtildi.

Suriyeli aktivistler, ölenlerin 274'ünün El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi'nden, 143
kişinin de hükümet birliklerine bağlı savaşçılar olduğunu belirtti. Ancak Londra
merkezli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği rakamlar,
bağımsız kaynaklar tarafından henüz teyit edilmedi.

Esad rejimine bağlı birlikler, Halep'i kontrol altına almak amacıyla saldırılarını son
günlerde yoğunlaştırdı. Birleşmiş Milletler'e göre isyancıların kontrolündeki bölgenin
abluka altına alınması halinde kentteki 300 bin kişiye gıda ulaştırılması mümkün
olmayacak. Operasyonların başlamasının ardından on binlerce kişi Türkiye sınırına
kaçmıştı.

Türkiye yaralıların geçişine izin verirken, diğerlerinin ihtiyaçlarını ise Suriye
topraklarında karşılamaya çalışıyor. Ancak sınırda da insani koşulların kötüleştiği
belirtiliyor. Kurulan çadırların yetmediği ifade ediliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise hava saldırılarının Suriye'de insani krize yol açtığı
iddialadırı geri çevirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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