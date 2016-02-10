Aktivistler: Halep'te yüzlerce ölü var

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre Halep'te şubat ayının

başından beri devam eden şiddetli çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ü

geçti. Rusya'nın hava desteğindeki operasyonlarda ölenlerden 100'den fazlasının sivil

olduğu belirtildi.

Suriyeli aktivistler, ölenlerin 274'ünün El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi'nden, 143

kişinin de hükümet birliklerine bağlı savaşçılar olduğunu belirtti. Ancak Londra

merkezli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği rakamlar,

bağımsız kaynaklar tarafından henüz teyit edilmedi.

Esad rejimine bağlı birlikler, Halep'i kontrol altına almak amacıyla saldırılarını son

günlerde yoğunlaştırdı. Birleşmiş Milletler'e göre isyancıların kontrolündeki bölgenin

abluka altına alınması halinde kentteki 300 bin kişiye gıda ulaştırılması mümkün

olmayacak. Operasyonların başlamasının ardından on binlerce kişi Türkiye sınırına

kaçmıştı.

Türkiye yaralıların geçişine izin verirken, diğerlerinin ihtiyaçlarını ise Suriye

topraklarında karşılamaya çalışıyor. Ancak sınırda da insani koşulların kötüleştiği

belirtiliyor. Kurulan çadırların yetmediği ifade ediliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise hava saldırılarının Suriye'de insani krize yol açtığı

iddialadırı geri çevirdi.