Aktivistler, Cannes'da kırmızı halıyı bastı; öldürülen kadınların isimleri taşındı

T24 Dış Haberler

Fransa’da Cannes Film Festivali’nde seks işçilerinin öldürülmesini konu alan Holy Spider filminin galası sırasında protestocu 12 kadın kırmızı halıya çıktı. Kadınlar, Fransa’da son Cannes Festivali’nden bu yana öldürülen 129 kadınının ismini taşıdı.

Fransa’nın Cannes şehrinde süren Cannes Film Festivali sırasında protestolar da düzenleniyor. Son olarak Holy Spider filminin galasında siyah kıyafetler içinde 12 kadın kırmızı halıyı bastı. Sis bombası da kullanan kadınların Fransız feminist grup Los Colleuses’un parçası olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri, fotoğraf ve videoya çekilen protestocu kadınlar durdurmadı.

Aktivist kadınların galasında eylemi düzenlediği film Holy Spider, İran doğumlu yönetmen Ali Abbasi tarafından çekildi. Film, İran’ın Mashhad şehrinde bir grup seks işçisinin öldürülmesini araştıran araştırmacı gazeteciyi anlatıyor. Film, 16 seks işçisini öldüren Saeed Hanaei’nin hikayesini anlatıyor.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki suçları gündeme getirildi

Cannes Festivali’nde bir başka protesto da George Miller’ın Three Thousand Years of Longing filminin galasında yaşandı. Protestocu Rus güçlerinin Ukrayna’daki cinsel şiddetine tepki gösterdi. Protestocu kadın, kıyafetlerini çıkardığında karnında “Bize tecavüz etmeyi bırakın” ifadeleri ve Ukrayna bayrağı çizimi görüldü.

Cannes Film Festivali, 28 Mayıs’a kadar sürecek.