-Aktivistler, Aşdod limanında GAZZE (A.A) - 04.11.2011 - İsrail'in müdahale ettiği Gazze'ye yardım taşıyan filodaki aktivistlerin Aşdod limanına vardığı bildirildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avital Leibovich, açıklamasında, ''Tüm aktivistler, güven içinde ve sağlıklı bir halde Aşdod limanına vardı'' dedi. İsrail, gemilere saat 16.10'da müdahale etmiş ve filonun Aşdod limanına çekileceği bildirilmişti. 5 ayrı ülkeden 27 aktivist ile 30 bin dolarlık ilaç taşıyan gemiler, iki gün önce Fethiye'den yola çıkmış, uluslararası sulara varılınca Gazze'ye gidileceği duyurulmuştu. İsrail'in Mayıs 2010'da ''Mavi Marmara'' gemisinin de içinde olduğu filoya baskınında 9 Türk öldürülmüştü.