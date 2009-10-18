Aksu: Bu saatten sonra geri dönüş olmaz

Beşiktaş'ta Ocak ayında yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan eski yönetici Murat Aksu, siyasetçi ve genel kurul üyesi Hikmet Çetin'in başkan adayı olacağıyla ilgili ipuçları veren vermesi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.



Asku, "Ben Hikmet ağabeye saygımdan ötürü 15 Ekim'e kadar bekleyeceğimi söylemiştim. Hatta basın toplantısı yaparken bile aday olacağını ifade ederse çekilip onunla birlikte yarışta olacağımı söylemiştim. Ama artık bundan sonra geri dönüş yok" dedi.



Aksu yönetim kurulu listesini oluşturma çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Hikmet ağabey arzu ederse benim listeme girer ve birlikte çalışırız. Bundan da büyük onur duyarım. Adaylığımı açıklamışken çekilmem Beşiktaş'a, arkadaşlarıma ve duruşuma zarar getirir, alay konusu olurum" şeklinde konuştu.



Murat Aksu seçimi kazanmak kadar kaybetmenin de olağan olacağını ifade ederek, "Bu durumda, sadece 18 kişilik yönetim kurulu listemden oy alacağımı bilsem de yarışta sonuna kadar olacağım. Bu davadan dönmek yok" ifadelerini kullandı.



Bir soru üzerine ise Aksu, kendisiyle birlikte Yıldırım Demirören ve açıkladığı takdirde Hikmet Çetin'le birlikte üçlü bir başkanlık yarışının oluşabileceğini de sözlerine ekledi.