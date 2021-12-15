Aksoy Araştırma: Seçmenin yüzde 82'si, tarikatların tamamen kapatılmasını istiyor

Aksoy Araştırma anketine göre Diyanet İşleri Başkanlığı’na karşı duyulan güvensizlik yüzde 50’nin üzerindeyken, "tarikatlar tamamen kapatılsın" diyenlerin oranı yüzde 82 çıktı.

Aksoy Araştırma tarafından yapılan Türkiye Monitörü araştırmasında Diyanet İşleri Başkanlığı ve tarikatlar hakkında seçmenin duruşu el alındı.

Ankete göre Diyanet İşleri Başkanlığı’na karşı duyulan güvensizlik yüzde 50’nin üzerinde çıktı. Ayrıca tarikatlar için de, araştırmaya katılanların yüzde 82’si “tarikatlar tamamen kapatılsın” veya “çok sıkı denetimler getirilsin” görüşünü dile getirdi.