Aksoy Araştırma: Seçmenin yüzde 82'si, tarikatların tamamen kapatılmasını istiyor

Aksoy Araştırma anketine göre Diyanet İşleri Başkanlığı’na karşı duyulan güvensizlik yüzde 50’nin üzerindeyken, "tarikatlar tamamen kapatılsın" diyenlerin oranı yüzde 82 çıktı.
Aksoy Araştırma tarafından yapılan Türkiye Monitörü araştırmasında Diyanet İşleri Başkanlığı ve tarikatlar hakkında seçmenin duruşu el alındı.
Ankete göre Diyanet İşleri Başkanlığı’na karşı duyulan güvensizlik yüzde 50’nin üzerinde çıktı. Ayrıca tarikatlar için de, araştırmaya katılanların yüzde 82’si “tarikatlar tamamen kapatılsın” veya “çok sıkı denetimler getirilsin” görüşünü dile getirdi.
AKP seçmenlerinin yüzde 20.7'si "tarikatlar tamamen kapatılsın" derken, yüzde 48.1'i "çok sıkı denetimler getirilsin" dedi. AKP seçmeninden, tarikatları "tamamen serbest bırakırdım" diyenlerin oranı ise yüzde 7.7 oldu. CHP'lilerin ise yüzde 73.1'i "tarikatlar tamamen kapatılsın" dedi.
Araştırma sonuçları parti bazında ele alındığında, Diyanet İşleri’ne en çok güven duyan siyasi parti seçmeni yüzde 55,8 ile AKP oldu. MHP seçmeninde ise bu oran yüzde 42,2 ile yüzde 50’nin altında kaldı.
CHP, İYİ Parti ve HDP seçmeninde güven duyduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 10 seviyelerinde kaldı.