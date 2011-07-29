Aksoy: 170 general Ankara'da lüks içinde yaşıyor

T24 - AKP Kütahya Milletvekili Soner Aksoy, muhalefetin tutuklu vekillerden dolayı Silvan saldırısının yapıldığını söylemesi üzerine "Dünyanın en kalabalık ordusu Çin'de 191, bizde 340 general var. 170 general Ankara'da lüks içinde yaşıyor" dedi.









Habertürk gazetesinin haberine göre AKP Kütahya Milletvekili Soner Aksoy, Silvan saldırısı sebebiyle TSK'ya sert eleştirilerde bulunarak, Genelkurmay Başkanlığı'nın adalet önünde hesap vermesi gerektiğini savundu.



Aksoy, bu açıklamanın hemen ardından üyesi olduğu Milli Savunma Komisyonu'ndan istifa etti. Dün yaptığı yazılı açıklamada "Defalarca bu hatayı yapanlar hâlâ neden görevlerinde?" diye soran Aksoy, şöyle devam etti:



"Dünyanın en kalabalık ordusu Çin'de, general sayısı 191. 340'tan fazla generalin olduğu ülkemizde bir de muhalefet şikayet ediyor. 'Tutuklu generaller varken terörle mücadele nasıl olur?' diyor. En az 170 general lüks yaşam koşulları içinde Ankara'da ikamet etmektedir."

İstifamın arkasında birşey aramayın



Aksoy, bu açıklamadan sonra Milli Savunma Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeliğinin devam edeceğini belirten Aksoy, istifasının arkasında başka bir maksat aranmamasını isteyerek, "Çünkü milletvekilleri sadece bir komisyonda çalışır" dedi.





