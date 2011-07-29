T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aksoy: 170 general Ankara'da lüks içinde yaşıyor

AKP Kütahya Milletvekili Soner Aksoy, "Dünyanın en kalabalık ordusu Çin'de 191, bizde 340 general var. 170 general Ankara'da lüks içinde yaşıyor" dedi.

29 Temmuz 2011 03:00

T24 - AKP Kütahya Milletvekili Soner Aksoy, muhalefetin tutuklu vekillerden dolayı Silvan saldırısının yapıldığını söylemesi üzerine "Dünyanın en kalabalık ordusu Çin'de 191, bizde 340 general var. 170 general Ankara'da lüks içinde yaşıyor" dedi.



Habertürk gazetesinin haberine göre AKP Kütahya Milletvekili Soner Aksoy, Silvan saldırısı sebebiyle TSK'ya sert eleştirilerde bulunarak, Genelkurmay Başkanlığı'nın adalet önünde hesap vermesi gerektiğini savundu.


Aksoy, bu açıklamanın hemen ardından üyesi olduğu Milli Savunma Komisyonu'ndan istifa etti. Dün yaptığı yazılı açıklamada "Defalarca bu hatayı yapanlar hâlâ neden görevlerinde?" diye soran Aksoy, şöyle devam etti:


"Dünyanın en kalabalık ordusu Çin'de, general sayısı 191. 340'tan fazla generalin olduğu ülkemizde bir de muhalefet şikayet ediyor. 'Tutuklu generaller varken terörle mücadele nasıl olur?' diyor. En az 170 general lüks yaşam koşulları içinde Ankara'da ikamet etmektedir."



İstifamın arkasında birşey aramayın


Aksoy, bu açıklamadan sonra Milli Savunma Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeliğinin devam edeceğini belirten Aksoy, istifasının arkasında başka bir maksat aranmamasını isteyerek, "Çünkü milletvekilleri sadece bir komisyonda çalışır" dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24