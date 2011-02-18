-AKSİGORTA'DAKİ HİSSELERİN YÜZDE 50'SİNİ DEVREDECEK İSTANBUL (A.A) - 18.02.2011 - Sabancı Holding, Aksigorta A.Ş'de bulunan hisselerinin yüzde 50'sini 220 milyon 29 bin dolar bedelle Ageas Insurance International N.V.'ye devretmek için anlaşma imzaladı. Sabancı Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, şirketin portföyünde yer alan 189 milyon 658 bin 802 lira nominal değerli 18 milyar 965 milyon 880 bin 200 adet Aksigorta A.Ş'ye ait hisse senetlerinin yüzde 50'sinin satışına ilişkin Ageas Insurance International N.V. ile hisse devir anlaşması imzalandığı duyuruldu. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Şirketimizin portföyünde bulunan hisselerin yüzde 50'sine tekabül eden 9 milyar 482 milyon 940 bin adet Aksigorta A.Ş. hisse senetleri düzeltmeler hariç olmak üzere 220 milyon 29 bin dolar bedel ile Ageas Insurance International N.V.'ne satılacaktır. Ageas Insurance International N.V. ile 18 Şubat 2011 tarihinde imzalanan ortak yönetim anlaşmasına göre daha önce yönetim kontrolüne sahip olduğumuz Aksigorta A.Ş'de Ageas Insurance International N.V. ile birlikte eşit ortak olarak yönetim kontrolümüz devam edecektir. Bu işlem neticesinde çağrı yapılmayacaktır. Değer pazarlıkla belirlenmiş olup, satış işlemi yasal mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra yapılacaktır.''