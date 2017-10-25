Akşener'in yeni partisinin adı belli oldu

Meral Akşener öncülüğünde kurulacak yeni partinin adının 'İyi Parti' olacağı açıklandı. Akşener'in bugün kuruluş dilekçesini vereceği parti adı için kısaltma kullanılmayacak ve logoda 'İyi Parti' ifadesi yer alacak.

Hürriyet'ten İpek Özbey'in haberine göre, Akşener'in sloganı da "Türkiye iyi olacak" olacak.

TIKLAYIN I Meral Akşener öncülüğünde kurulacak partinin kurucular kurulu belli oldu; işte tam liste

Necmettin Erbakan’a en bağlı isimlerden olan eski Refah Partili ve AKP'den de Şişli Belediye Başkan adayı olan Mukadder Başeğmez milli görüş çizgisinden gelen isimlerin başında yer aldı. Eski Başbakan Bülent Ecevit’in yanında yıllarca siyaset yapan, bir dönem Kültür Bakanlığı koltuğuna da oturan Suat Çağlayan ve 20 ve 21. dönemlerde DSP’den Devlet Bakanlığı yapan Aydın Tümen de dikkat çeken diğer isimler oldu.

Eski bakanlar yer alıyor

Anavatan Partisi’nin eski Devlet Bakanlarından Ahat Andican, MHP’nin eski Bayındırlık ve İskan Bakanları’ndan Abdülkadir Akcan, DYP’den Devlet Bakanlığı yapan Ayfer Yılmaz da listedeki diğer bakanlık yapan siyasetçiler olarak yansıdı.

Listede AKP kökenli siyasetçilerden eski Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ve eski Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu dikkat çekti. Ergenekon Davası’ndan tutuklanan isimlerden Vedat Yenerer ve Ruhat Mengi ile Ahmet Çelik de Akşener’in yer verdiği gazeteci kökenli siyasetçiler oldu.

Generallerden sanatçılara

Gazinolar kralı Fahrettin Aslan’ın oğlu Mehmet Aslan ve solcu kimliği ile tanınan yönetmen Onur Aydın kurucular kurulunun sanatçıları olarak yansıdı. Kurucular listesinde yer alan Ali Lapanta, Erzurum Bölge Komutanı iken 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tümgenerallikten korgeneralliğe terfi ederek Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olmuştu.

Ancak Lapanta, İçişleri Bakanlığı kararıyla 1 Ekim’de emekliliğe sevk edilmişti. Yörük Ali Paşa olarak bilinen Ali Aydın, Balyoz mağduru ve Kardak kahramanı eski SAT komandosu Ali Türkşen de dikkat çeken asker kökenli isimler oldu.

Logo da belli oldu

Partinin kurucu üyelerinde eski SAT komandosu Ali Türkşen, Twitter hesabından partinin logosunu paylaştı. Parti görev kartı ve rozetinin fotoğrafını paylaşan Türkşen, “Vatanıma milletime hayırlı olsun” ifadesini kullandı. Türkşen’in paylaştığı kartın üzerinde, etrafında sekiz çizgi bulunan güneş şeklindeki parti logosu dikkat çekti. Logodaki çizgilerin her birinin bir anlamı olduğu “umut, cesaret ve zenginlik” gibi kavramları ifade ettiği öğrenildi.