Akşener'in MHP'ye iade davası bugün: Karar muhaliflerin yolunu belirleyecek

MHP’de Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ’ın 19 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirdiği olağanüstü kurultaya, üst kurul delegesi ve eski MHP Milletvekili Cemal Enginyurt’un itirazı üzerine açılan davanın son duruşması bugün görülecek. Davadan muhalifler lehine bir sonuç çıkmaması halinde muhaliflerin, ‘yeni parti’ kuracağı dile getirilirken, ‘olumlu’ bir karar çıkması halinde ise yeniden ‘olağanüstü kongre’ gündeme gelecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bu durumda muhalifler, 19 Haziran 2016’daki delegelerle yeni kongrenin olabileceğini savunurken, genel merkez ise değişen 46 ilin yeni delegeleriyle ‘olağanüstü kongrenin yapılabileceğini’ dile getiriyorlar.

MHP’de, olağanüstü kurultay tartışmalarıyla geçen yaklaşık 2 yıllık süreçte son dönemece gelindi. MHP’li muhaliflerin en son 19 Haziran 2016’da gerçekleştirdiği olağanüstü tüzük kurultayında, MHP tüzüğü değiştirilmiş ve seçimli olağanüstü kurultay kararı alınmıştı. Ancak genel merkez yönetimi yapılan kurultayın ‘hukuksuz olduğu’ gerekçesiyle itiraz etmişti. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek bugünkü davada ise kurultaya ilişkin bir kararın çıkması bekleniyor.

Mahkemeden, bugün, muhalifler lehine bir karar çıkması halinde, 19 Haziran’daki tüzük değişikliği kurultayında yapılan iş ve işlemlerin hepsi ‘geçerli’ sayılabilecek. Bu durumda, muhalifler, genel merkeze yeniden, 19 Haziran tarihinde alınan karar doğrulutusunda, ‘olağanüstü seçimli kurultay’ talebinde bulunacak. Olağanüstü seçimli kurultayın toplanması halinde ise oluşturulacak kurultay divanında, muhalifler, partiden ihraç edilen Oğan, Akşener ve Özdağ için ‘af kararı’ çıkarılmasını isteyecek. Muhalifler, böyle bir durumda olağanüstü kurultayın 19 Haziran’daki delege yapısıyla yapılabileceğini savunuyor. Genel merkez yönetimi ise her ne karar çıkarsa çıksın ‘olağanüstü kurultayın değişen delege yapısıyla yapılabileceğini’ belirtiyor.

Yeni parti süreci başlar

Davada, parti lehine bir karar çıkması halinde ise MHP’nin belirlenen seçimli kurultayı, MYK’de kabul edilen 18 Mart 2018’de yapılacak. MHP, bu süreçte, 46 ilde il ve ilçe kurultayları da gerçekleştirdiğinden, mevcut delege yapısı değişmişti. Parti, olağan kurultaya da bu il ve ilçelerde değişen delegelerle gidecek. Ayrıca muhalifler için ‘olumsuz’ bir kararın çıkması halinde ‘muhalifler açısından yeni bir yol haritası’ da belirlenmiş olacak.

Akşener sonucu bekliyordu

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, dün, resmi Twitter hesabından, davaya ilişkin, “19 Haziran 2016, kurultayın yapıldığı gün. Bugün bir yıl oldu. AKP iki kongre yaptı. Yarın (bugün) mahkememiz var. Adalet nerede göreceğiz” açıklamasını yaparken, Akşener’in, ihraç edildikten sonra ‘yeni parti’ kuracağı iddiaları da pek çok kez dile getirilmişti. Ancak Akşener kanadı, “20 Haziran’daki davanın sonucunu görmeden, yeni bir parti kurmayacağını” açıklamıştı. Akşener, son olarak da, bir gazetenin yöneticileriyle iftar yemeğinde bir araya gelmiş ve “Bire bir görüştüğüm ve fikirlerine çok önem verdiğim yaklaşık 2 bin kişi ile yaptığım istişarelerden çıkan sonuç yeni bir parti kurulmasıdır” açıklamasında bulunmuştu.