Akşener'in evinin önünde bekleyiş sürüyor; 'dön' çağrısı yapılacak

Olağanüstü kongre kararı alınan İyi Parti'de aday olmayacağını açıklayan Genel Başkan Meral Akşener’i vazgeçirmek için parti teşkilatı Akşener'in evinin önünde toplandı.

Meral Akşener'in Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan evinin önünde kalabalık artarken İstanbul dışından gelen parti üyeleri de Kurtköy’de araç konvoyu oluşturup Beylerbeyine hareket etti. Sabah saatlerinden itibaren Akşener'in evinin önüne gelenlerin bekleyişi ise sürüyor. Akşener’in evinin önünde bir araya gelecek kalabalık ‘ dön’ çağrısında bulunacak. Evinden çıkmayan Akşener’in bu tablo karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor. Evin bulunduğu sokağa kurulan iki büyük dev ekrandan konvoyun canlı görüntüleri yansıtılıyor.









