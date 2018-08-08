Akşener'in danışmanı: MHP'li o başkan mesajı yanlış anlamış; yancı, minareye 'rahipten' kılıf dikiyor

İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı ve Yeniçağ yazarı Murat İde, MHP'nin Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısını yanlış anladığını söyledi. İde Ünlü için, "İktidarı da, yancısı da minareye 'rahipten' kılıf dikiyor" dedi.

Erdoğan ABD ile yaşanan rahip Andrew Brunson krizinin ardından artan döviz kuru ile ilgili olarak, "Yastık altındaki altınlarınızı dövizlerinizi bozdurun TL'ye çevirin" demişti.

İde'nin MHP'li başkan ile ilgili yazdığı bugünkü yazısında ilgili kısım şöyle:

Tayyip Erdoğan millî bir görev diyerek bir çağrı yaptı ve dedi ki;

-Yastık altındaki ve kolunuzdaki altınlar bir işe yaramaz.. Onları ekonomiye kazandırın..

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ne yapmış, almış 15 çeyrek ve 40 gram altını, götürüp kuyumcuda bozdurmuş..

Mesajı yanlış anlamış yani..

Erdoğan diyor ki 'Götürün altın hesabı açtırın, ekonomiye kazandırın', abi gidiyor yüksek fiyattan bozdurup, cukkalıyor..

Bu beyefendi, İYİ Partililer için de 'pkk'dan farksız' diye yorum yapmıştı..

Demek sadece siyaseti değil, ekonomiyi de okuyamıyor-anlayamıyor garibim..

Kızmayın.. Kalibre pazarda satılan bir şey değildir..

O da arada 3'ten aldığını 5'ten bozdurup kâr ediyor..

İktidarı da, yancısı da minareye 'rahipten' kılıf dikiyor...