Akşener'den Yıldırım'a 'FETÖ'cü' tepkisi: Sen bostan korkuluğu musun?

İyi Parti Genel Başkanı ve partisinin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, kendisine yönelik yapılan, "FETÖ'cü imalarına tepki gösterdi. Başbakan Binali Yıldırım'a seslenen Akşener, "Ben FETÖ’den talimat alıyorsam sen orada bostan korkuluğu musun?" dedi. Akşener devamında, "Tutuklat o zaman beni, tutuklat. Hadi bakalım. Hadi tutuklat beni de kim FETÖ’cüymüş kim değilmiş. Sizi gidi içine FETÖ’cü kaçanlar sizi" diye konuştu.

Akşener , Gaziantep mitingi sonrasında yolunun belediyenin kamyonu ile kesilmesine de Kırıkkale’den sert tepki gösterdi. Akşener, olaya ilişkin olarak, “Ağlaşmaya başladılar. Belediye başkanı mahkemeye verecekmiş. Alıştılar bedava tazminata. Gözlerini doyurmak mümkün değil” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre Akşener'in açıklaması şöyle:

"Harcamalara bakmamdan korkuyorlar"

Genelde yalancılık çoktu da Başbakan’a kadar yalan söylemek nasıl oluyor anlamadım. Ben TİKA’yı kapatacakmışım, bununa ilgili çemkiriyor. Ben TİKA’yı kapatacağım demedim TRT’yi satacağım dedim. Ben YÖK’ü kapatacağım dedim. Ben Tİ- KA’sından AFAD’ına, TOKİ’sinden bütün çiftlik haline gelmiş kurumların neyi nereye harcadığına bakacağım. TİKA yıllık 4 milyar TL harcıyor. Bunu nereye harcadığına bakacağım, onun için korkuyor. Senin çocuğun açken birilerine peşkeş çekilen, senin paranla ayakta tutulan o TRT’yi satacağım. Bu 2 buçuk milyar ile de gençlere iş imkânı yaratacağım. Liyakat esası: Sözleşmeli öğretmen olmaz, hepsini kadrolu öğretmen haline getireceğim. Devlet memuriyetinde liyakatı esas alıp haklı olanın hakkını aldığı bir sistem kuracağım.

"Alıştılar bedava tazminata"

İki buçuk yıldır büyük sorunlarla karşı karşıyayım. Elektriğimizi kestiler, yer vermediler. Yılmadım, yılmayacağım. Korkmadım korkmayacağım. Ama bu yaşadıklarımızın çok daha vahimini Antep’te yaşadım. Emniyet elbette güvenlik alacak, buna itirazımız olamaz. Ama nerede görülmüştür kamyonlarla belediyenin benim geçeceğim yolları kapadığı. İndim dedim ki yazıklar olsun valiye, yazıklar olsun belediye başkanına. Ağlaşmaya başladılar. Belediye Başkanı mahkemeye verecekmiş. Alıştılar bedava tazminata. Gözlerini doyurmak mümkün değil.

"İma yapıyorsanız hadi ordan"

O çöp kamyonunu, o hafriyat kamyonunu eğer imalı bir biçimde, 15 Temmuz üzerinden bana FETÖ’cülük iması yapıyorsanız hadi ordan be, hadi ordan be. Belediye başkanı internette geziyor. Başbakan’dan, Sayın Erdoğan’dan getirdiği selamlar, bizatihi FETÖ’cülerin yaptığı toplantıda gözleri yaşara yaşara ‘Fethullah Gülen’ abiciğim diyen sensin. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Sayın Erdoğan, çevrendeki herkes kendi FETÖ’cülüğünü örtmek için bana çemkiriyor. Kardeşim aynaya bak aynaya. Orada FETÖ’cünün şahını göreceksin.

"Bostan korkuluğu musun"

Sayın Başbakan Binali yıldırım Bey. Ben FETÖ’den talimat alıyorsam sen orada bostan korkuluğu musun? Sen ne biçim Başbakan’sın? Tutuklat o zaman beni, tutuklat. Hadi bakalım. Hadi tutuklat beni de kim FETÖ’cüymüş kim değilmiş. Sizi gidi içine FETÖ’cü kaçanlar sizi. Bunların tamamı ahlaksızlık, korkaklıktır. Belediye başkanı ve validen yüz alan Gaziantepspor Kulübü başkanı ise beni tehdit ediyor. Canımı alacakmış. Bekleriz bekleriz, buyur birader buyur. Ben burdayım buyur.