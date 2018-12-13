Akşener'den Sözcü gazetesine destek ziyareti: Bu iddianame Erdoğan'a da darbe

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün hakkında 'FETÖ' suçlaması yapılan Sözcü gazetesini ziyaret etti. "Sanki bir komedi filmi seyrediyoruz, söylerken bile gülme geliyor" diyerek duruma tepki gösteren Akşener, "Meğer Emin Çölaşan da FETÖ’cüymüş. Böyle bir şey olabilir mi? Amaç tamamen sulandırmak. Bu iddianame Cumhurbaşkanına da darbedir" diye konuştu.

Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve Genel Sekreter Cihan Paçacı ile birlikte Sözcü Ankara bürosunu ziyaret ederek, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazar Emin Çölaşan, Saygı Öztürk, Deniz Zeyrek ve Haber Müdürü Emin Özgönül ile görüştü.

Akşener görüşmede şunları söyledi:

“Emin Çölaşan ile Necati Doğru'nun FETÖ terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım şeklinde bir isnatla haklarında dava açılmış olması gerçekten çok şaşırtıcı. Bu FETÖ mücadelesine yönelik Sayın Cumhurbaşkanı’nın zaman zaman yalnız başına da olsa bir mücadele yaptığına dair vatandaşdaki kanaati ortadan kaldıracak bir tavır. Her seçime gidilirken düşman kuvvet ilan edilir. SÖZCÜ'ye uzun zamandır yapılan baskıyı da hep birlikte izliyoruz. Bugün özellikle Türkiye'nin de yakından bildiği bu iki yazarla ilgili ortaya konulan tavır, FETÖ mücadelesinin sulandırılması anlamı taşır.”

"Kadir İnanır bile inanmaz"

“Son derece gayri samimi bir durumla karşı karşıyayız. Biz FETÖ terör örgütünün siyasi ve iltisaki ayağını bulmak üzere iki ayrı araştırma önergesi verdik. Ak Parti ve küçük ortağı tarafından reddedildi. Ben Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Madem Çölaşan ve Doğru, FETÖ'nün destekçisiymiş, bütçe biter bitmez vereceğimiz araştırma önergesine Ak Parti olarak destek versinler. Kim neymiş hep beraber öğrenelim. Böyle bir saçmalık olamaz. Bu iddianame Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da darbedir. Ben bunu yapanların Tayyip Bey’e çok büyük düşmanlık ettiğine inanıyorum. Bir mücadele veriyor diye algımız vardı. O da gidiyor. Çölaşan'dan FETÖ'cü çıkar mı? Buna Kadir İnanır bile inanmaz. Bu dava asla kabul görmez. Ak Partililer de dahil kabul görmez.”

CHP heyetinden ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Gülizar Biçer Karaca ve Gamze Akkuş İlgezdi ile Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Sözcü Ankara bürosunu ziyaret etti. Özkan, “Sözcü kurulduğu günden bu yana FETÖ ile mücadele ediyor, şimdi FETÖ'cü çamuru atılıyor, buna kim inanır” dedi.