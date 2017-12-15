Akşener'den Soylu'ya: Köy kahvesinde kavga eder gibi konuşuyor, delikanlılık raconuna uymaz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Sen bittin" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Köy kahvesinde, mahalle kahvesinde kavga eder gibi konuşuyor. Delikanlılık raconuna uymaz" sözleriyle tepki gösterdi.

Ankara'da Star Wars Son Jedi filmini izlemek için bir grup gazeteciyle bir araya gelen Akşener'in açıklaması şöyle:

''Köy kahvesinde, mahalle kahvesinde kavga eder gibi konuşuyor. Delikanlılık raconuna uymaz, görev bilincine uymaz, siyasi nezakete uymaz, devlet adamlığına hiç uymaz. Sayın Kılıçdaroğlu dönüp de hadi kardeşim buyur dese ne yapacaktı? Sayın Kılıçdaroğlu nazik biri olduğu için böyle demedi.''