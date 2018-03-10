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Akşener'den 'Sabuncu ve Şık' açıklaması: Haksızlık ve hukuksuzluk insanlarımızın yıllarını çalıyor

Yaklaşık 500 gündür tutuklu bulunan Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık dün tahliye edildi

10 Mart 2018 18:31

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet davasının dün görülen 6'ncı duruşmasında Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'ın yaklaşık 500 gün sonra  tahliye edilmesi ile ilgili olarak "Haksızlık ve hukuksuzluk insanlarımızın yıllarını çalıyor. Sn. Murat Sabuncu ve Sn. Ahmet Şık aramıza hoş geldiniz" dedi. 

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla üçü tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın altıncı duruşması dün (9 Mart 2018) Silivri'de görüldü. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık için yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye kararı verirken 495 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kişisel Twitter hesabından tahliyelerle ilgili "Haksızlık ve hukuksuzluk insanlarımızın yıllarını çalıyor. Sn. Murat Sabuncu ve Sn. Ahmet Şık aramıza hoş geldiniz" paylaşımında bulundu.

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