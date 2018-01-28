Akşener'den ÖSO yorumu: Dost unsurlar demeyi, şimdilik tercih etmekte fayda var

İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Özgür Suriye Orudusu (ÖSO) için, "Çok fazla bilgimiz yok. Dost unsurlar demeyi şimdilik tercih etmekte fayda var" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı dokuzuncu gününde devam ediyor.

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı, Güngören'deki bir AVM önünde Afrin operasyonuna katılan askerler için kan bağışı etkinliği düzenledi. Etkinliğe Genel Başkan Meral Akşener de katıldı.

"Mehmetçiğimize kanımızla destek olmak için buradayım" diyen Akşener, "İnşallah Afrin'de hiç şehit haberi almadan büyük bir zaferle şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimiz başarılı olur. Ayağına taş değmeden çocuklarımız geri döner ve Türkiye'nin itibarını yeniden ayağa kaldırır" dedi.

"Bildiğim kadarıyla Türkmen gruplar var"

Akşener gazetecilerin, 'Özgür Suriye Ordusu ile hareket edilmesine dair bir tartışma var. Siz ne dersiniz' sorusuna "Özgür Suriye Ordusu'nun içinde bildiğim kadarıyla daha ağırlıklı olarak Mehmetçiğimizle beraber hareket eden Türkmen gruplar var. Çok fazla bilgimiz yok. Sadece bizim kişisel imkanlarımızla edindiğimiz bilgiler var. Dost unsurlar demeyi şimdilik tercih etmekte fayda var" yanıtını verdi.

"ABD seçimlerinde AK Partililer bravo Trump reyiz vaziyetindeydi"

Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine dair tartışmaları da değerlendiren Akşener, "ABD ile olan ilişkinin içinde, Rusya ile olan ilişkinin içinde, geçmişte Esad ile olan ilişkinin içinde özne, bizatihi sayın Erdoğan'ın şahsı. Yani dışişleri diye bir kavram yok orada. Hatırlayın ABD seçimleri olurken AK Partililerin büyük çoğunluğu, 'bravo Trump Reyiz' vaziyetindeydiler. Clinton'u düşman ilan etmişlerdi. Halbuki ABD'nin başkanı kim olursa olsun, birincil önceliği Amerika'nın çıkarlarıdır. Dolayısıyla dünün Obama'sıyla bugünün Trump'ı arasında Amerikan çıkarlarını gözetmek açısından bir fark yok. Siz buraya bireysel şahsi ilişkiler üzerinden bakarsanız olmaz. Herşey şahsi ilişkiler olursa Obama da aldatır, Putin bi ara aldattı, Esad kardeşti aldatıldı. Nasıl bir aldatılma halidir. Dışişlerinin birikimiyle birlikte yol alınsa kimse sizi aldatamaz. Başka bir ülkede olsa bu kadar kandırılan, kandırıldığı için de doğal olarak söylemleriyle milleti kandıran bir yönetimin iş başında kalması mümkün olamaz" diye konuştu.