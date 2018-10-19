Akşener'den 'Öğrenci Andı' kararını eleştirenlere tepki

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararının ardından AKP'den gelen açıklamalara tepki gösterdi. Akşener, "Danıştay kararına çemkirenler, Türk olmaktan mı, doğru olmaktan mı rahatsız oluyorlar?" dedi.

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti.

Karara tepki gösteren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Anayasamıza göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez" demişti.

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise "Danıştay anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir" ifadesini kullanmıştı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay'ın kararını eleştirenlere sosyal medya hesabı Twitter'da tepki gösterdi. Akşener "Başta Sayın Bakan olmak üzere Andımız ile ilgili Danıştay kararına çemkirenler, Türk olmaktan mı, doğru olmaktan mı rahatsız oluyorlar?" paylaşımında bulundu.