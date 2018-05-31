Akşener'den 'Millet İttifakı' liderlerine çağrı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, \'Millet İttifakı\'nı oluşturan siyasi partilerin liderlerine, parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını konuşmak üzere toplantı önerdi.



Akşener, katıldığı bir radyo programında önemli açıklamalarda bulundu. Akşener açıklamasında, \'Millet İttifakı\'nı oluşturan CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderlerine, parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını konuşmak üzere toplantı önerdi. Akşener, parlamenter sisteme hızlı ve sağlıklı bir şekilde geçebilmek için 24 Haziran öncesi bir yol haritası açıklamanın millete güven vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde parlamenter sisteme geçiş için \'Millet İttifakı\' liderleri arasında görüşmelerin başlatılması bekleniyor.